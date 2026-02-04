Las cuentas municipales de Olavarría cerraron el 2025 con un déficit cercano a los 5.000 millones de pesos

El cierre del ejercicio 2025 para la Municipalidad de Olavarría arroja números que exigen un análisis detallado, aunque ya se conocen preliminares del cierre del ejercicio 2025. Según el estado de Situación Económico-Financiera del sistema R.A.F.A.M., el municipio registró un resultado financiero negativo de 4.956.315.938,74 pesos, producto de un gasto total que superó los 116.315 millones frente a ingresos por 111.359 millones.

Al analizar la evolución de los gastos por objeto, se destaca que el Personal representó la mayor erogación del estado local, con un total devengado de 63.256.712.372,07 pesos. Este monto equivale a más de la mitad del presupuesto total ejecutado.

Otros rubros de peso en las cuentas públicas fueron, Servicios no personales: 32.942 millones de pesos, Bienes de consumo: 9.038 millones de pesos, Bienes de uso: 4.746 millones de pesos.

Fondos específicos, subejecución en obras rurales y la calle vendida a a cementera Loma Negra

Uno de los datos más relevantes que surge de las planillas de Recursos Afectados vs. Gastos es la falta de utilización de fondos que tienen destinos asignados por ley u ordenanza.

El caso más significativo es el del Fondo para Obras de Infraestructura Rural (Tasa Vial). A pesar de la recaudación y los saldos vigentes, el municipio dejó sin ejecutar 1.857.465.767,75 pesos, un monto que los productores rurales suelen reclamar para el mantenimiento de caminos.

En la misma línea, los fondos provenientes de la venta de la calle a la empresa Loma Negra (bajo las ordenanzas 5460 y 5461/24) todavía presentan un excedente de 1.349.144.466,38 pesos que no han sido aplicados a los fines previstos.

El informe detallado muestra otros saldos positivos (fondos percibidos, pero no gastados) en áreas sensibles: Fondo Educativo: Quedó un remanente de 801.398.082,93 pesos. Fondo de Obras de Infraestructura (FOI): Presenta un saldo de 263.222.241,95 pesos. Programa Lucha contra la Tucura: Registró un excedente de 391.388.552,87 pesos. Seguridad: En el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, quedaron sin utilizar 204.500.000 pesos.

Mientras que en el origen municipal y provincial se detectan estos sobrantes, la situación de las obras financiadas por otras jurisdicciones muestra matices. Por ejemplo, en las obras de Pavimento en Av. La Rioja y Cloacas, el gasto pagado superó ampliamente lo percibido en este ejercicio (una diferencia negativa de 871 millones), lo que indica que el municipio debió afrontar compromisos de obras que no tuvieron un ingreso de fondos equivalente en el mismo período.

En total, los Recursos Afectados (aquellos que no pueden usarse para gastos generales sino para fines específicos) cerraron con un saldo general a favor de 4.611.243.849,01 pesos, una cifra que contrasta con el déficit global del municipio. (En Línea Noticias)