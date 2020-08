Las fases y el diálogo con la provincia: ¿Qué dijo Hilario Galli?

El secretario de Gobierno Hilario Galli brindó este sábado algunas precisiones acerca del sistema de Fases dispuesto por el Gobierno de la Provincia.

Fue en el marco de una conferencia en la que acompañó al Intendente Ezequiel Galli y al Secretario de Salud Germán Caputo.

“Al día de hoy cumplimos 135 días de cuarentena. Más allá de eso, hemos dejado atrás un mes complejo como lo fue julio, un mes en el que aumentan los casos de enfermedades respiratorias y la ocupación de camas. Agosto es igualmente complejo en este sentido, por eso reforzamos los controles y las barreras de protección”, comenzó diciendo.

“En estos 135 días de cuarentena han pasado muchas cosas y hemos transitado por muchos cambios de criterio respecto a la situación epidemiológica a nivel nacional, provincial y municipal. A partir del 19 de marzo cuando se establece el ASPO a nivel nacional, se nos dio tiempo a los municipios a prepararnos para enfrentar esta situación y elaborar los protocolos correspondientes que iban a regir en cada una de las actividades que íbamos a llevar adelante”, sostuvo.

El secretario de Gobierno dijo que “a fines de mayo la gobernación provincial estableció la resolución 239/20, por la cual pone a disposición una plataforma web para todos los municipios, para elevar los protocolos de las actividades que íbamos a poder ir poniendo en funcionamiento en cada uno de los distritos. Para ese momento llevábamos aproximadamente 50 días sin casos en la ciudad, por lo cual, sabiendo lo que significa el deporte para la salud física y mental de todos los ciudadanos, elevamos los correspondientes protocolos para la apertura de actividades físicas, al aire libre, para que se puedan llevar adelante. Ese mismo día todos estos protocolos volvieron rechazados. Al poco tiempo, entrando en junio, empezamos a tener casos en la ciudad y esta discusión quedo relegada”.

“Luego, la Provincia estableció una nueva resolución en la cual se establece este sistema de fases que hoy nos rige. En esta resolución, su Artículo 3 es muy claro respecto a ciertas consideraciones: cada ciudad que se encuentre en fase 4 o 5 sólo podrá habilitar actividades que se encuentren dentro de este nomenclador. Actividades físicas, recreativas, culturales y gimnasios se encuentran dentro de este nomenclador. En este punto quiero detenerme y aclarar algunas versiones que surgieron esta última semana respecto a que el Municipio no había enviado los protocolos de funcionamiento para ciertas actividades que lo estaban requiriendo y al día de hoy no están pudiendo funcionar. Eso no es cierto. Al momento de elevarse esta nueva resolución, quedó sin efecto la anterior, por lo tanto quedó sin efecto esta posibilidad de elevar protocolos para actividades ya contempladas dentro del nomenclador. La única posibilidad que hay de elevar protocolos es para habilitar actividades no contempladas dentro de este nomenclador, que en el inicio de la conferencia Ezequiel – Galli – mostró en pantalla”, explicó.

En este sentido estableció que “a principios de julio estábamos teniendo una estabilidad en el sistema de salud, no sólo por la ocupación de camas sino también a nivel epidemiológico, por lo tanto desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, a través de la Subsecretaría de Deportes, se siguió estando en contacto con cada uno de los actores de la vida deportiva, de los gimnasios, de la cultura, para seguir trabajando sobre estos protocolos para que puedan entrar en funcionamiento. A la par se siguió hablando en varias ocasiones con la Provincia, el Intendente en conversaciones con el Jefe de Gabinete de Ministros Carlos Bianco fue manteniendo este diálogo, elevando este pedido de que la Provincia incluya tales actividades dentro de la fase 4. Esas conversaciones al día de hoy no han sido positivas”.

“A mediados de julio aproximadamente se amplía el nomenclador con una nueva resolución provincial y se incorpora a la fase 4 la posibilidad de habilitar bares y restoranes. Olavarría lógicamente fue en esa misma línea. También se flexibilizó la posibilidad del cambio de fase de la 4 a la 5. Hoy, una ciudad como la nuestra, por la cantidad de habitantes que tenemos, necesita de 2 semanas consecutivas de hasta 12 casos por semana, lo cual es muy importante por el momento en que nos encontramos hoy: antes era un caso cada 21 días, lo que nos hubiera hecho imposible la posibilidad del cambio de fase”, aseguró.

Finalmente dijo que “hoy se cumplen 135 días de cuarentena, y también se cumple nuestra primera semana epidemiológica – que se computa desde el domingo hasta sábado inclusive – con la restricción de hasta 12 casos computados dentro de la semana. Estamos tan sólo a una semana de poder pasar a Fase 5, de todos nosotros depende que esto se mantenga”.

“Hay muchos vecinos que aún no han podido trabajar. De todos nosotros depende que dentro de una semana, todos ellos puedan volver a la actividad económica. Sabemos muy bien que todos ellos están en un momento muy difícil, cuesta arriba, la están pasando muy mal. Una semana más necesitamos en esta condición: por eso, reforcemos las medidas de cuidado personal, no nos olvidemos el tapabocas, respetemos el distanciamiento social, y sobre todo respetemos las reglas impuestas, porque por más que como Municipio tengamos algunas disidencias de criterio, siempre nos regimos bajo la línea rectora que marca el gobierno nacional y provincial”, concluyó.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp