Las imágenes que registraron la histórica movilización ricotera a La Colmena

El concierto del Indio Solari en marzo de 2017 transformó la fisonomía urbana de Olavarría con el arribo de una marea humana que duplicó la población habitual de la localidad. El registro visual de las jornadas previas y del día del espectáculo permite dimensionar el impacto de la convocatoria en los diferentes accesos, plazas y sectores linderos al predio rural.

A través de las coberturas fotográficas realizadas por Ale Casamayou, Paco Zelaya y Walter Palahy, se documentó el ingreso y la permanencia de las más de 400 mil personas que poblaron las calles locales. Las capturas detallan la fisonomía de una ciudad desbordada por campamentos temporales, extensas caravanas de vehículos sobre las rutas de acceso y la concentración final en las inmediaciones del escenario.

Este archivo fotográfico exclusivo adquiere una relevancia singular en la actualidad, permitiendo analizar de forma objetiva la escala del acontecimiento técnico y social más masivo del que se tenga registro en la región.