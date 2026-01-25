Las lecturas del verano

Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias (Twitter: @carlos_verucchi)

Enero es un mes en el que, a aquellos que nos dejamos tentar por la literatura, nos lleva puestos la vorágine por recuperar tiempo perdido y lecturas demoradas.

En ese vertiginoso afán por leer y aprovechar el tiempo libre, nos dejamos llevar con facilidad por lo que yo llamaría multiplicidad de lecturas, esto es, lecturas surtidas y de carácter “random”, como diría mi hija.

Este verano me sorprendió con el interminable “Postguerra”, de Tony Judt, por la mitad (un exhaustivo análisis del medio siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial) y, para completar ese “blend” de lecturas a la que hacía referencia, con la recopilación de ensayos literarios de Alan Pauls, “Alguien que canta en la habitación de al lado”.

Esta semana me llegó un ejemplar (usado), encontrado en esa plataforma de ventas digitales que no quiero nombrar, la inconseguible biografía de Rosas de Carlos Ibarguren, un ejemplar de Ediciones Theoría, del año 72, en bastante buen estado y con letra muy… muy chiquita.

La frutilla del postre, que espera paciente, será la relectura de un clásico local, “El hijo del orfebre” de Roberto Forte.

Y por las dudas, para cuando la vista se fatigue y necesite un tamaño de letra bien grande, tengo siempre abierta en la compu el e-reader con el “Diario del dinero” de Rosario Bléfari.

Y ahora los dejo, tengo que ir a leer.

Nos vemos el domingo que viene.