Lascano defendió los cambios en Zona Fría: “Quieren instalar que Milei te va a quitar el subsidio y no es así”

Guillermo Lascano, concejal de La Libertad Avanza y titular del PAMI Olavarría, defendió las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en el régimen de Zona Fría y aseguró que “quieren instalar que Milei te va a quitar el subsidio, y no es así”.

Según explicó, el beneficio continuará vigente para los hogares cuyos ingresos no superen los 4 millones 100 mil pesos mensuales.

“Si el ingreso de tu grupo familiar no llega a los 4,1 millones mensuales, vas a seguir con el beneficio”, sostuvo.

Además, afirmó que el nuevo esquema contempla un aumento en el nivel de cobertura para esos usuarios.

“En vez de descontarte el 50% de la factura, vas a beneficiarte con un descuento del 75% en la tarifa”, indicó.

Lascano remarcó que el objetivo de la readecuación es focalizar el subsidio en los sectores que realmente lo necesiten y evitar que se otorgue de manera generalizada únicamente por ubicación geográfica.

“Hay familias que pueden pagarlo, porque tienen ingresos superiores a los 4,1 millones de pesos mensuales”, concluyó.