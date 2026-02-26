Laura Delgado: «estamos en una situación muy crítica con empresas con suspensiones y despidos»

La Subsecretaria de Minería de la Provincia estuvo en la inauguración del parque Eolico C.A.S.A – YPF Luz

En una entrevista exclusiva con En Línea Noticias, la subsecretaria de minería de la provincia de Buenos Aires, Laura Delgado, se refirió a la actualidad del sector durante su visita a Olavarría para la inauguración del parque eólico de Cementos Avellaneda e YPF Luz. La funcionaria advirtió sobre el impacto de las políticas nacionales en el «corazón minero» del país.

Crisis en la producción y el empleo

Delgado brindó un panorama alarmante sobre la actividad industrial y el sostenimiento de los puestos de trabajo. «Estamos teniendo valores muy bajos de producción. Es muy triste, estamos en una situación muy crítica con empresas con suspensiones con despidos, no solamente acá en Olavarría sino en el resto de la provincia», manifestó en diálogo con este medio.

Al comparar el escenario actual con los registros históricos, la funcionaria explicó que se ha retornado a niveles de principios de 2021. «Hubo una leve alza pero porque el 2024 fue un piso catastrófico», sentenció.

El freno a la obra pública y la seguridad vial

La subsecretaria vinculó la crisis minera directamente con la paralización de la infraestructura nacional. «Esta situación de la infraestructura vial se ve en todo el país. La definición del parate de la obra pública nacional la estamos viendo con consecuencias hoy en día en la baja en la producción, la baja en el empleo y en cuestiones de seguridad vial como es el estado de las rutas», detalló.

Sobre el estado de los caminos que atraviesan la región, mencionó que el gobierno nacional no permite que la provincia tome intervención en rutas bajo su órbita. «Nación es la que no permite que la provincia se haga cargo, como es la autopista Presidente Perón, el distribuidor de Bahía Blanca o parte de la continuación de la ruta 3, que ustedes lo viven cotidianamente», señaló.

El impacto en la economía local

La funcionaria explicó que la caída de la actividad minera y cementera repercute en el día a día de los vecinos de la zona. «Eso se veía hasta reflejado en las compras comerciales en un kiosco. Si tu bolsillo no da, lo primero que vas a hacer es ponerte a limpiar vos; toda esa situación se ve reflejada como consecuencia de este parate», ejemplificó sobre la pérdida de empleos indirectos y la baja en el consumo.

Nuevas tecnologías y matriz energética

En el marco de la inauguración del parque eólico, Delgado destacó la inversión privada en materia de sustentabilidad. «Cementos Avellaneda viene trabajando muy fuerte con ese cambio de la matriz energética en su proceso productivo, desde los biocombustibles hasta este caso de energía eólica», remarcó.

Asimismo, adelantó que la provincia busca garantizar la igualdad de condiciones para las empresas que cumplen las normas mediante el uso de tecnología. «Se presentó la adquisición de drones, capacitación de profesionales y un software de gestión minera para ir en contra de la actividad ilegal. Que la producción y la venta sea realizada por gente que realmente sigue las normas ambientales», concluyó.(En Línea Noticias)