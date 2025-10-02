Laura Tropea, en CoNverSo «Hoy Chamula está en un 10»

Laura Tropea es, primero, artista y después una de las responsables de Chamula, un espacio cultural autogestivo consolidado en Olavarría.

Laura fue parte del último episodio de CoNverSo y allí dejó bien en claro de qué se trata la autogestión, en este caso, en el ámbito cultural.

«Lo primero que aparecen son las ganas», señaló Tropea y luego dejó un mensaje clarísimo: «cuando aparecen las ganas vos no evalúas que no tenes dos millones de dólares en una cuenta. Aparecen muy fuerte las ganas, aparece muy fuerte el convencimiento desde que ese lugar vos podes cambiar algo, proponer algo, hacer algo.»

Tras eso reflexionó, «enseguida te das cuenta que con las ganas solas no alcanza y ahí es que tenes que poner mucho, mucho, mucho el cuerpo.»

Sobre como se trabaja en el grupo que autogestiona dijo, «hay que dejar el ego y el orgullo de lado y hay que darle mucho valor a la palabra. Tener la capacidad de escucha, de escucha real. Después de muchos años hoy, nosotros, estamos funcionando muy bien, muy tranquilos.»

La entrevista completa

Laura Tropea reconoció que Chamula -el espacio que nació hace 11 años – hoy está «en un diez» y dijo, «creo que encontró identidad, que no es poca cosa. Encontró el sentido. Hoy digo por amor al arte, pero es un trabajo. Hoy Chamula es un lugar de trabajo: para nosotros, para el artista, para el público. Es un trabajo cultural.»