Le robaron la moto en el Hospital y asegura que fue destratado en la Comisaría Primera

“Todo el tiempo a desgano para recibirme en la comisaría”, dijo un enfermero de Olavarría que fue víctima de un hecho de inseguridad.

El enfermero de Olavarría que fue víctima del robo de su moto en el Hospital Municipal manifestó que sufrió destrato en la Comisaría Primera. “Todo el tiempo a desgano para recibirme en la comisaría”, planteó.

El robo de la moto sucedió entre las 22 horas del último lunes y la madrugada del martes. El hecho no es aislado dado que se han registrado otros eventos de inseguridad de similares características.

El malestar del enfermero con la Policía se inició cuando decidió concurrir a la sede de la Comisaría Primera con el objetivo de ampliar la denuncia que había realizado tras el hecho del que fue víctima.

La víctima de este hecho de inseguridad aseguró: “tengo toda la información de quien me robo la moto Skua 150 cc. Me tomaron la denuncia a regañadientes en la Comisaría Primera. No me querían tomar la ampliación de la denuncia el día de ayer, era denunciar toda la información precisa de los que me robaron la moto. La denuncia anterior no se encontraba en el fichero. Todo el tiempo a desgano para recibirme en la comisaría. El día que fui hacer la denuncia antes de las 8 am no me la querían tomar porque no era el horario.”

En el mismo planteo, el enfermero que vive en Hinojo y trabaja en Olavarría señaló: “nos han robado muchas motos y bicicletas y baterías de auto. No tenemos lugar el personal de salud para resguardar nuestros vehículos.” Además le dijo a En Línea Noticias: “En el hospital tenemos circulares (ordenes). De no ingresar las bicicletas.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp