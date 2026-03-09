Leonardo Yunger designado en la subsecretaría de Desarrollo Social

El Municipio informó este lunes que el concejal Leonardo Yunger asumirá como subsecretario de Desarrollo Social. El funcionario reemplazará en el cargo a María José Maidana, quien renuncio por «cuestiones personales».

Yunger encabezó la lista de candidatos a concejales del oficialismo local en las últimas elecciones de octubre. Ante esta nueva designación, el funcionario tomará licencia en su banca del Concejo Deliberante.

Su lugar en el cuerpo legislativo será ocupado por Nicolás Bruno.