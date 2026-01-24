Libertarios en Sierra Chica: «Inseguridad, droga, calles destruidas y un hospital que no da para más»

Dirigentes de La Libertad Avanza de Olavarría difundieron este sábado el resultado de una reunión que llevaron adelante en la localidad de Sierra Chica.

Del encuentro participaron referentes locales del espacio, encabezados por Celeste Arouxet, quien volvió a tomar protagonismo público tras un período de menor exposición. También estuvo presente el concejal y titular del PAMI Olavarría, Guillermo Lascano.

Tras la reunión, desde el espacio político señalaron que mantuvieron contacto directo con vecinos de la localidad y expusieron una serie de problemáticas que, según indicaron, se repiten en el día a día de Sierra Chica.

En ese marco, expresaron: “Fuimos a Sierra Chica y hablamos con los vecinos”.

Según manifestaron, entre las principales preocupaciones aparecen la inseguridad, el consumo de drogas, el estado de las calles y la situación del hospital local. Al respecto, afirmaron: “Inseguridad, droga, calles destruidas y un hospital que no da para más”.

Desde La Libertad Avanza remarcaron que se trata de reclamos cotidianos y no de una construcción discursiva. “No es exageración ni relato: es lo que ven los vecinos todos los días”, sostuvieron.

Además, cuestionaron las prioridades de la gestión municipal y señalaron: “Mientras tanto, el municipio está más entretenido en lo cultural o en las fiestas populares, pero dejan a las localidades abandonadas y a la salud pública a la deriva”.

Por último, desde el espacio político afirmaron que continuarán con este tipo de recorridas y presencia territorial. “Desde La Libertad Avanza vamos a seguir estando. Sin promesas y sin verso”, concluyeron.