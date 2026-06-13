Licitaron obras en la Escuela N° 4 de Hinojo: Se estima una inversión de más de 100 millones de pesos

La Escuela de Educación Media Nº 4 de Hinojo será alcanzada por una serie de obras de ampliación y mejoramiento que fueron licitadas este viernes por el Municipio de Olavarría.

El proyecto prevé una inversión de 100 millones de pesos y contempla la construcción de nuevos espacios y mejoras en distintos sectores del establecimiento.

La apertura de sobres de la Licitación Privada Nº 29/26 se realizó en el Palacio San Martín. Durante el acto se presentaron dos ofertas económicas: la de Jhonny Caba Lomar por $108.583.000 y la de Visan Ingeniería S.A. por $138.896.235.

De acuerdo con lo previsto, la intervención incluirá la construcción de dos aulas nuevas y un núcleo de sanitarios. Además, se ejecutarán instalaciones sanitarias, de gas, desagües pluviales e instalación eléctrica en los sectores alcanzados por la obra.

Los trabajos también contemplan la colocación de nuevas aberturas en las aulas, artefactos de grifería, mesadas de granito y cielorrasos con placas de yeso. A la par, se realizarán tareas de impermeabilización mediante membrana en los espacios que así lo requieran.

En el patio del establecimiento se llevará adelante la nivelación del terreno, previo tratamiento de las raíces del árbol existente. Finalmente, la obra se completará con tareas de pintura en paredes y cielorrasos de los nuevos espacios construidos.

Según se indicó, estas intervenciones forman parte del programa de mejoramiento de infraestructura escolar que se desarrolla en distintos establecimientos educativos del partido de Olavarría.