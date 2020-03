Liliana Schwindt: “Fui víctima de violencia política”

La nueva Diputada Nacional del Frente de Todos, se considera comprometida con las y los vecinos, cuenta cómo es estar en política siendo mujer, la situación por la que tuvo que pasar para asumir y en qué cuestiones quiere legislar.

Camila Ale* Agencia Comunica

Liliana Schwindt es una mujer olavarriense apasionada, peronista militante y activa en redes sociales. Tiene una familia grande, le gusta jugar con sus nietos y salir a pasear. Disfruta de salir a caminar y correr como entrenamiento diario, es su cable a tierra. “Soy feminista, creo en la lucha en las calles y la visibilización” se define así misma, aunque no está de acuerdo con algunas cuestiones. Nunca pensó que iba a tener que llegar a la Justicia para poder asumir una banca en la Cámara de Diputados.

“Durante tres meses he sido sometida a una violencia política por parte del partido GEN” denuncia Liliana, ya que quien pretendía su banca en diputados, Marcelo“Oso” Díaz la llevó a transitar los pasillos de los juzgados. En la ciudad de La Plata Liliana consiguió un fallo a su favor, pero Díaz exigió su lugar usando la “paridad” a su favor y pasando por alto la Ley de cupo. No suficiente con eso, Diaz la citó también en la Cámara Nacional Electoral.Liliana debía asumir en reemplazo del ex diputado y actual canciller, Felipe Solá, y le correspondía porque ocupó el lugar consecutivo en la lista de candidatos a diputados nacionales de 2017 del espacio 1País, que fue conformada bajo la Ley que establecía un mínimo de 30% de candidatas mujeres en las listas.

“Bronca e impotencia . Me duele porque usan la Paridad en contra de las mujeres , pero el machismo sigue queriendo limitarnos” declaró Liliana al medio Noticias del Congreso Nacional. Después de tanto esfuerzo y dificultad , el momento de su jura “ fue accidentada y emocionante a la vez, tuve por un lado una carga de todo el trabajo y por otro la mochila de la lucha ganada” explica la Diputada olavarriense y celebra, de alguna manera, el apoyo de muchas mujeres que asistieron porque sintieron esa victoria también.

Liliana fue Diputada Nacional por el Frente Renovador y candidata a intendenta por el Massismo en Olavarría. “Una en la política tiene que estar preparada para todo, tiene que tener la capacidad de poder adaptarse y prepararse para cualquier cosa”, confiesa Liliana. La candidatura la vivió bien, le gustó, disfrutó el momento, no fue una carga para ella y tuvo buena respuesta. “Si me decis mañana que tengo que ser la intendenta de la ciudad, estaría encantada de la vida” fantasea la Diputada, justifica que podría hacerlo ya que tiene una carrera política y le pone el cuerpo, “tengo mucho para brindarle a mis vecinos y así poder mejorar sus vidas”. Actualmente es la nueva Diputada Nacional por el Frente de todos.

Es Trabajadora social, una carrera que tiene mucha relación con la Política por el grado de la participación y dedicación. Cuando terminó su carrera en el 86, cocindia con la vuelta de la democracia, tenía una profesora que participaba en el gobierno peronista y se acopló con ella al principio. Luego fue a vivir con alguien, su esposo, la cual la política era parte de su vida y así se fue dando. Ser parte de la este ámbito “tiene sus sinsabores como todas cuestiones y tiene también una gran cuota de pasión y de entrega, uno en la política se puede encontrar con las miserias más grandes y con la entrega más grande también” subraya Liliana.

“Depende de cómo una es y cómo abraza las banderas de las causas” manifiesta en relación al trabajo y participación política, y añade que es “una apasionada de todo, lo tomo así, pero también me afecta y me cuesta en mi salud, me tomo todo muy en serio, lo hago carne” reconoce la Diputada olavarriense. Ella sostiene que se involucra demasiado y en el momento no siente las consecuencias que pueden verse en el cuerpo, como una enfermedad, o también el tiempo de dedicación. “Hay cuestiones que requieren mucho compromiso si una lo va a hacer con responsabilidad, requiere estudio, investigación y consultas”.

“La gente cree que no es necesaria porque hubo una campaña anti política en los cuatro años de macrismo” declara Liliana Schwindt en relación a una forma de hacer política, sin embargo ella no conoce otro sistema mejor para cambiar la vida de la gente y “no conozco otra herramienta por la que se pueda hacer”, por lo tanto invita a revalorizar y reveer estos temas. También invita a reflexionar sobre lo que actualmente está pasando, “ la sociedad en la que vivimos es machista y violenta y no se hace prevención en este tema, pero debería haberla porque somos todos un poco responsables” señala Liliana.

Sin lugar a dudas, el ámbito político es bastante machista, “yo lo veo a cada paso porque hay espacios en los que no nos permiten participar, todas las autoridades de las cámaras y de los bloques son varones” declara la Diputada Nacional por el Frente de Todos. También lo ha sentido que no tiene participación en las mesas chicas donde se discuten las candidaturas, cuando es hora de definiciones importantes por ejemplo. “Cuando se hacen los analisis bien detallados en los observatorios, que se ocupan de eso, en los ejecutivos hay una gran ausencia de mujeres, estamos bastante lejos de alcanzar la paridad” reconoce Liliana. En el Congreso Nacional se va a alcanzar gracias a una ley.

Liliana Schwindt, que señala haber militado siempre en el peronismo, aunque se haya separado en algunos momentos por rupturas internas, se comprometió a “alcanzar una igualdad sustantiva que tenga de base la inclusión, cero discriminación y libre de violencia de género en todos los ámbitos” por las actitudes machistas en la política y por los altos índices de femicidios que hay en Argentina. Está contenta del rumbo que ha tomado este año, de volver al partido, de trabajar y proyectar para todos y todas.

Asimismo le gustaría legislar temas referidos a la defensa al consumidor porque cree que hay muchísimas mejoras que tiene que hacer como la seguridad del consumidor al momento de comprar productos en internet o la Ley de Etiquetado Frontal que permite saber lo que se está consumiendo, en una especie de semáforo. “Tenemos muchos chicos con obesidad y con problemas de diabetes” manifiesta y agrega que sería una ley preventiva.“Los chicos nuestros no pueden ser objeto de la publicidad” defiende Liliana, respecto a que la publicidad no puede estar dirigida a la niñez porque no son consumidores responsables, es sumamente necesario regular.

En pocas palabras, Liliana es una mujer que se autodefine como comprometida con causas sociales, trabajadora y luchadora, ha sido sometida a violencia en Diputados, pero ha logrado asumir y respetar la Ley de Cupo. A pesar de vaivenes y cambios de partido, se muestra fiel militante del Peronismo.

