En Villa Aurora se desarrolló un operativo de limpieza y mantenimiento en distintos puntos del barrio. Las tareas incluyeron la intervención de un predio fabril abandonado ubicado en Luciano Fortabat y Las Orquídeas.

Vecinos habían señalado el estado del lugar y el Municipio realizó un análisis que confirmó riesgos sanitarios, ambientales y de seguridad. Por eso, se ejecutó una limpieza integral con corte de pastizales y erradicación de basurales.

Notificación a los propietarios del predio

El Ejecutivo notificó a los dueños del terreno para que realicen el mantenimiento correspondiente, tal como establece la normativa vigente para baldíos. Los costos del operativo serán imputados a los propietarios junto a la infracción prevista.

Mejoras viales en distintas calles del barrio

Además, se realizaron tareas de mantenimiento en calle 213, entre Luciano Fortabat y Pueyrredón; y en Las Heras, entre 213 y 189. También se trabajó sobre el acceso a la Escuela Agraria.

Ordenanzas y canal de denuncias

El Municipio recuerda la vigencia de las Ordenanzas 195/84 y 3929/16, que fijan obligaciones sobre el estado de lotes y terrenos baldíos. Ambos textos están disponibles en la web municipal.

Ante situaciones similares, la comunidad puede realizar denuncias anónimas a la Línea de Atención Ciudadana 147, disponible las 24 horas.