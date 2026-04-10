Limpieza un basural a cielo abierto en el Camino de la Piedra

El Municipio de Olavarría informa que en las últimas horas concluyó un trabajo de limpieza y mantenimiento sobre el denominado Camino de la Piedra, en las cercanías de Colonia San Miguel, donde se había generado un basural a cielo abierto debido a la conducta irresponsable de personas que arrojaron en ese sitio todo tipo de residuos, situación que además se da en las inmediaciones de una pronunciada curva, con lo cual se generaba no sólo un riesgo ambiental sino también en materia de seguridad vial.

Los trabajos fueron realizados en el marco del despliegue que el Municipio realiza en materia de mejora y mantenimiento de caminos vecinales, con la coordinación de la Dirección de Obras Rurales, de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

Con el despliegue articulado de maquinaria vial y camiones de carga se logró llevar a cabo el retiro completo de todo tipo de residuos, desde ramas y basura, hasta neumáticos y electrodomésticos. Posteriormente se llevó a cabo el alto y nivelación de un camino de vital importancia para el sector productivo de nuestro Partido.

El Municipio de Olavarría reitera el pedido de colaboración a la comunidad de no arrojar basura en sitios no habilitados para tal fin. En ese sentido, además del perjuicio sanitario y ambiental, se recuerda que se trata de una conducta pasible de sanciones y multas.

Se invita, por último, sumarse a la plataforma de Vecinos en Red para denunciar o advertir sobre este tipo de situaciones, pudiéndolo hacer a través de WhatsApp al 2284 544817.