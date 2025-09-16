LLA propone la construcción de “cruces seguros” para reducir la siniestralidad

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y promover la accesibilidad en la ciudad, el bloque de La Libertad Avanza de Olavarría presentó un proyecto de resolución para implementar «cruces seguros» en diferentes puntos de la localidad. La iniciativa busca reducir los accidentes de tránsito y ofrecer un entorno más seguro para peatones y ciclistas, especialmente en zonas de alto tránsito.

El proyecto propone la instalación de estos cruces en áreas de alta circulación, como las inmediaciones de instituciones educativas, centros de salud, oficinas de trámites y bancos. Según los impulsores, la medida forma parte de una plataforma de gobierno desarrollada en 2023, que busca mejorar la calidad de vida de los olavarrienses.

«La seguridad vial no solo implica prevenir accidentes, sino también brindar confianza a quienes transitan diariamente por la ciudad y sus localidades», señalaron desde el bloque. La propuesta busca, además, posicionar a Olavarría como un referente en materia de inclusión y accesibilidad, garantizando que todas las personas puedan moverse de manera autónoma y segura.

Desde el punto de vista económico y social, se espera que la implementación de esta infraestructura vial impulse la actividad local al facilitar el acceso a comercios y servicios, fortaleciendo lazos comunitarios.

La aplicación del proyecto será gradual, coordinada por el área municipal de obra pública. Este enfoque permitirá una planificación técnica ordenada y un uso responsable de los recursos, asegurando la participación de la comunidad en el proceso.

En resumen, la iniciativa busca atender la urgente necesidad de reducir la siniestralidad y, al mismo tiempo, proyectar a Olavarría como una ciudad más inclusiva y moderna, preparada para los desafíos del futuro.