Lo detuvieron tras robar dos celulares en una casa de Olavarría

En horas de la madrugada del sábado 4 de octubre, personal del Comando de Patrulla Olavarría aprehendió a un hombre de 28 años por un hecho caratulado como Hurto Agravado por Escalamiento.

La detención se produjo en un baldío ubicado en la intersección de la Avenida Trabajadores y la calle Vicente López, tras un llamado de alerta al 911.

Según la síntesis policial, el masculino había ingresado momentos antes a un domicilio en la calle Vicente López al 4500 tras saltar un paredón, y sustrajo dos teléfonos celulares.

El aprehendido fue interceptado por los efectivos en el baldío y en su poder se recuperaron los dos elementos robados.

El hombre de 28 años fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la UFI N°07, que interviene en la causa.

(En Línea Noticias)