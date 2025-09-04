Loma Negra celebró el Día del Inmigrante con un emotivo acto comunitario

Fotos: Mauricio Latorre / En Línea Noticias

Loma Negra vivió una jornada cargada de emoción y memoria al conmemorar este 4 de septiembre el Día del Inmigrante, en homenaje a las familias de más de 17 nacionalidades que, desde la década de 1920, forjaron con esfuerzo y dedicación la historia de la localidad.

El acto contó con la presencia del intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar, el delegado municipal de Loma Negra, Gabriel Suburu, y miembros de los diferentes bloques políticos del HCD. También participaron representantes de la Unión de Colectividades de Olavarría, de la Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, de los Bomberos Voluntarios del destacamento N° 1, instituciones educativas con sus abanderados y escoltas, y numerosas organizaciones sociales, culturales, religiosas y deportivas de la comunidad.

La ceremonia inició con el anuncio de las delegaciones y colectividades presentes, entre ellas Bolivia, Chile, Italia, Portugal, Eslovenia, el País Vasco, Alemania y Francia. Luego, los presentes entonaron con fervor las estrofas del Himno Nacional Argentino.

En nombre de la Casa de Cultura y Turismo de Loma Negra, Mauro Marín dio la bienvenida y destacó la importancia de esta fecha como oportunidad para honrar a quienes dejaron atrás su lugar de origen para iniciar aquí una nueva vida. Posteriormente, se escucharon las palabras del señor Alberto Saitti, en representación de los inmigrantes de la localidad y de Kamen Eslovenos del centro de la Provincia de Buenos Aires, seguidas por el mensaje del intendente Wesner.

En recuerdo de aquellos inmigrantes que ya no están, se realizó un respetuoso minuto de silencio.

Durante la conmemoración también se anunció la próxima inauguración de la sede de la Casa de Cultura y Turismo de Loma Negra, ubicada frente a la plaza, actualmente en la etapa final de su recuperación.

La jornada fue un verdadero homenaje a las familias inmigrantes que, con trabajo y sacrificio, dejaron profundas raíces en la comunidad. Sus tradiciones, su música, sus recetas y sus costumbres siguen vivas en la identidad local y nacional, reflejando el espíritu abierto, solidario y acogedor que caracteriza a la Argentina desde sus orígenes.

El acto finalizó con agradecimientos a los vecinos, instituciones y la Delegación Municipal por el acompañamiento y por dejar la plaza en perfectas condiciones para este emotivo encuentro.