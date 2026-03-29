Loma Negra: una mujer resultó herida tras ser atropellada por su expareja

Una mujer de 23 años resultó herida este sábado en la localidad de Loma Negra, tras ser atropellada por un vehículo conducido por su expareja.

El hecho se registró en la intersección de Antártida Argentina y Presidente Perón y la policía tomó conocimiento del mismo tras ser convocada al Centro de Atención Primaria de Salud de aquella localidad.

Según se informó, la víctima ingresó al centro de salud con escoriaciones leves, producto de haber sido embestida por el automóvil. De acuerdo a las primeras actuaciones, el conductor sería un joven de 24 años, con quien la mujer había mantenido una discusión previa.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital Municipal de Olavarría para la realización de estudios complementarios, sin riesgo de vida.

En el marco de la intervención, tomó participación personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, que brindó asistencia y contención. En su declaración, la mujer indicó que el hecho no habría sido intencional y que el conductor se encontraría alcoholizado.

No obstante, la causa fue iniciada de oficio bajo la carátula “lesiones”, con intervención de la UFI Nº 5 a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.