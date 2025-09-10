Lorena Bocca, la vendedora de Essen en Olavarría: «Quizás ya vendí más de 30 ó 40 mil piezas»

La emprendedora y comerciante fue parte de un nuevo episodio de CoNverSo. Reviví la entrevista.

Lorena Bocca fue parte este miércoles de un nuevo episodio del CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce el periodista Fabricio Lucio. ¿Estamos dispuestos a escuchar y reconocer el esfuerzo detrás de una historia de vida? Ese es el desafío de esta nueva entrevista.

Lorena Bocca es reconocida por haber sido y ser vendedora de productos Essen, una marca arraigada a las cocinas de la Argentina.

«Cuando yo empecé, emprender era de vagos», contó Lorena Bocca sobre sus inicios como vendedora de Essen, un camino que inició hace más de dos décadas y que aún persiste.

Desde ese lugar de vendedora de Essen no duda en afirmar, «quizás ya vendí más de 30 ó 40 mil piezas.»

«Yo en pandemia fui Ejecutiva, ahora soy Demo Oro. Tengo una sola emprendedora a mí cargo. El año pasado salí dentro de 300 personas, la mejor emprendedora de la organización», contó Lorena quien además ahora es dueña de un bazar en el centro comercial de la ciudad. Ese bazar, fiel a su personalidad, lleva su nombre: «Mi nombre es mi marca», dijo en CoNverSo.

Sobre ese bazar ella dice, «es un bazar de bolucompras. En Olavarría faltaba un bazar de bolucompras. Yo se lo digo a la gentes, es un bazar de bolucompras, yo lo tomó: en menos de dos semanas vendí cincuenta hueveras», agregó entre risas.