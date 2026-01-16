Los Corsos Oficiales de Olavarría ya tienen fecha: 6,7 y 8 de febrero

Los Corsos Oficiales de Olavarría 2026 ya tienen fechas confirmadas y se desarrollarán durante tres noches consecutivas, los días 6, 7 y 8 de febrero, en el Corsódromo Municipal.

El tradicional evento volverá a reunir comparsas, público y propuestas populares en uno de los encuentros más convocantes del calendario cultural de la ciudad.

Inscripción para puestos de comida y alquiler de sillas

En paralelo a la confirmación de las fechas, desde el Municipio se informó que el próximo lunes se abrirá la inscripción para las instituciones interesadas en participar con puestos de comida y alquiler de sillas, con cupos limitados.

Podrán inscribirse entidades de bien público debidamente acreditadas, asociaciones cooperadoras, sociedades de fomento, juntas vecinales, bibliotecas, agrupaciones tradicionalistas, clubes y cooperativas. El período de inscripción será del 19 al 26 de enero inclusive, en el horario de 8 a 13, en la Dirección de Relaciones con la Comunidad, ubicada en el Palacio San Martín (Rivadavia 2801, planta baja).

Las instituciones deberán presentar una nota solicitando la participación, consignando datos de contacto —teléfono y correo electrónico— y la documentación que avale a la entidad. En el escrito también deberá especificarse con qué servicio se participará, teniendo en cuenta que los cupos disponibles son limitados.

De esta manera, Olavarría comienza a palpitar una nueva edición de los Corsos Oficiales, con fechas ya definidas y los preparativos en marcha.