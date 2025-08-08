Los despachos de cemento tuvieron una caída interanual del 2,7% en Julio

Los despachos de cemento tuvieron en julio una caída interanual del 2,7%, en lo que constituyó el segundo descenso registrado en lo que va de 2025, parcialmente compensado con una mejora del 9,3% respecto del desempeño de junio. El informe de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) indicó que los despachos alcanzaron el mes pasado a 890.720 toneladas y que, a pesar de la caída interanual, el buen desempeño de cinco de los seis meses anteriores (con la excepción de la caída interanual de mayo) permitió que en el acumulado de lo que va en 2025 muestre una mejora del 9,9% en relación con el mismo período de 2024. Al tratarse de uno de los principales insumos de la construcción, la caída de los despachos de cemento en julio permite prever un mal desempeño de la actividad del sector para ese mes, que se dará a conocer de manera oficial en los primeros días de septiembre.

Caída de la actividad de la construcción



La actividad de la construcción en general y la de la industria cementera en particular tuvieron en 2024 una retracción significativa por el recorte en los gastos de capital del Gobierno nacional y de las transferencias que deriva a las provincias, al punto que el año registró el menor volumen de despachos de los últimos quince años, según los registros de la AFCP.

Esa situación fue puesta de relieve en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en la que se insistió en la colaboración público-privada para impulsar la realización de obras de infraestructura necesarias para facilitar el acceso de la producción a los mercados internacionales.

En diciembre del año pasado, la caída interanual de los despachos de cemento había sido del 5,4%, luego de doce meses seguidos de bajas que llegaron a superar el 40%.

Esas caídas fueron de 12,9% en diciembre de 2023, 27,1% en enero, 36,1% en febrero, 42,9% en marzo, 23,5% en abril, 20% en mayo, 32,8% en junio, 14,4% en julio, 25,9% en agosto, 18,3% en septiembre, 20% en octubre y 14,5% en noviembre.

Los primeros cuatro meses de 2025 marcaron un cambio de tendencia, en parte explicado por la baja base de comparación, con alzas interanuales del 8,7% en enero, 8% en febrero, 17,1% en marzo y 27,7% en abril.

Mayo interrumpió la tendencia positiva con una baja del 1% y en junio se recuperó la mejora, con un alza interanual del 12%.

Consumo interno y exportación



Del total de despachos de julio, 887.218 toneladas se destinaron al mercado interno, con una desmejora interanual del 2,8%, en tanto las exportaciones fueron de 3.502 toneladas, con un incremento del 44,5%.

Los despachos acumulados en los primeros siete meses del año ascendieron a 5.705.494 toneladas, que si bien superan en un 9,9% los del mismo período de 2024 son inferiores a los de los tres años previos: entre enero y julio de 2021 fueron de 6.571.352 toneladas, al año siguiente llegaron a 7.303.628 y en 2023 a 7.249.251 toneladas.

La información de la AFCP se anticipa al reporte que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el 8 de septiembre sobre la actividad de la industria de la construcción, ya que el índice que se difundirá esta tarde próximo corresponde a datos de junio.