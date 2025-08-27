Los Kiwis que se producen en Saladillo y se encuentran en toda la región

En la localidad de Saladillo, a unos 200 kilómetros de Olavarría, la cosecha de kiwi -la fruta más de moda por estos tiempos- sorprende tanto por su frescura como por su exotismo. Lo que alguna vez pareció una rareza se convirtió en un proyecto pujante impulsado por pequeños y medianos productores: vimos en este fruto una oportunidad, aseguran.

Oscar de Luca, uno de los referentes de la producción en Saladillo, habló este miércoles con la periodista Claudia Bilbao y contó algunas precisiones de la tarea que llevan adelante.

El productor de Saladillo indicó que producen en el campo de la familia.

De Luca dijo que con el aval del Intendente de Saladillo pudieron comenzar a vender la producción y esa misma capacidad de venta se extendió a otras localidades, «vendemos los kiwis directamente a la gente y mucho más barato que en la verdulería.»

Más allá de eso, durante la entrevista, Oscar de Luca contó distintos pasos que se deben realizar para producir y reconoció que es una tarea ardua dado que la fruta requiere mucho trabajo.

Saladillo es la única ciudad del centro de la provincia de Buenos Aires en donde se produce kiwi.

Más allá del trabajo que realizan, Oscar de Luca aseguró que la actividad que desarrollan para ellos la producción «es rentable, estando encima es rentable.»

El producto de kiwis señaló que han recibido «apoyos» tanto del Municipio de Saladillo como así también del gobierno de la provincia de Buenos Aires.