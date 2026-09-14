Los olavarrienses deben cada vez más: la deuda total creció $13.500 millones desde mayo

El endeudamiento registrado en Olavarría aumentó cerca de un 8% en apenas dos meses y alcanzó en julio los $187.935 millones. Aunque la cantidad de personas en mora y el monto de deuda en mora bajaron respecto de junio, ambos indicadores permanecen por encima de los valores de mayo y también creció la deuda promedio por deudor.

Los datos surgen del Mapa de la Deuda, una herramienta elaborada por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Friedrich Ebert sobre la base de información de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Para esta comparación se tomaron los registros correspondientes a mayo, junio y julio de 2026.

En mayo, la deuda total registrada en Olavarría era de $174.376,65 millones. En junio ascendió a $186.906,78 millones y en julio llegó a $187.935,06 millones. En dos meses, el incremento fue de $13.558,41 millones, equivalente a aproximadamente un 7,8%.

El crecimiento también se refleja en el monto promedio adeudado. En mayo, la deuda promedio por deudor era de $4,65 millones; en junio pasó a $4,74 millones y en julio alcanzó los $4,87 millones.

Indicador Mayo Junio Julio Tasa de mora 13,58% 14,52% 14,25% Deudores en mora 21,48% 21,95% 21,78% Deuda total $174.376,65 M $186.906,78 M $187.935,06 M Deuda en mora $23.685,38 M $27.137,74 M $26.784,14 M Deudores totales 37.471 39.410 38.618 Deudores en mora 8.050 8.650 8.411 Deuda promedio $4,65 M $4,74 M $4,87 M Deuda promedio de morosos $2,94 M $3,14 M $3,18 M

En cuanto a la mora, julio mostró una leve mejora respecto de junio. La tasa pasó de 14,52% a 14,25%, mientras que la cantidad de deudores en mora descendió de 8.650 a 8.411. El monto de deuda en mora también bajó, de $27.137,74 millones en junio a $26.784,14 millones en julio.

Sin embargo, la comparación con mayo muestra que la situación sigue siendo más elevada. Ese mes la tasa de mora era del 13,58%, había 8.050 deudores en mora y el monto de deuda en mora alcanzaba los $23.685,38 millones.

Así, entre mayo y julio, la cantidad de deudores en mora aumentó en 361 personas, mientras que el monto total de deuda en mora creció en $3.098,76 millones, alrededor de un 13,1%.

Otro dato que marca la evolución del endeudamiento es la deuda promedio de quienes se encuentran en mora. Pasó de $2,94 millones en mayo a $3,14 millones en junio y llegó a $3,18 millones en julio.

En otras palabras, julio cerró con una menor tasa de mora y menos personas en esa situación que un mes antes, pero con un nivel de endeudamiento general considerablemente mayor al registrado en mayo. La deuda total creció más de $13.500 millones en dos meses y el monto promedio adeudado por persona también continuó en aumento.

La banca pública concentra más de la mitad de la deuda y las fintech tienen la mayor mora

La mayor parte de la deuda registrada en julio en Olavarría se concentra en la banca pública, que reúne $101.077,97 millones, más de la mitad del total. En este segmento aparecen 17.557 deudores, de los cuales 2.104 se encuentran en mora. La tasa de mora alcanza el 10,42% y la deuda promedio por deudor llega a $5,76 millones.

En segundo lugar aparece la banca privada, con una deuda total de $60.894,5 millones y 15.330 deudores. De ese universo, 2.031 se encuentran en mora, mientras que la tasa de mora asciende al 15,69%. La deuda promedio por deudor es de $3,97 millones, aunque entre quienes están en mora el promedio se eleva a $4,7 millones.

El tercer segmento analizado corresponde a neobancos y fintech, que concentran $12.985,26 millones de deuda entre 16.544 deudores. Si bien el monto es considerablemente menor al de la banca tradicional, este grupo presenta el nivel más elevado de morosidad: la tasa de mora alcanza el 27,9%, con 3.924 deudores en esa situación. La deuda promedio por deudor es de $784.892, mientras que entre quienes están en mora alcanza los $923.269.

En conjunto, estas tres categorías reúnen $174.957,73 millones, alrededor del 93% de la deuda total registrada en Olavarría durante julio. La distribución muestra así un escenario en el que la mayor parte del endeudamiento está concentrada en la banca pública y privada, mientras que los neobancos y las fintech presentan una proporción de morosidad sensiblemente mayor.

Los varones concentran el 64% de la deuda, pero las mujeres presentan mayor tasa de mora

La distribución de la deuda según género muestra una diferencia marcada en los montos: los varones concentran $120.194,79 millones, equivalentes a casi el 64% de los $187.935,06 millones de deuda registrados en Olavarría durante julio. Las mujeres, en tanto, reúnen $67.740,27 millones, alrededor del 36% del total.

En cantidad de deudores, la diferencia es mucho menor. El registro identifica 18.896 varones y 19.722 mujeres, por lo que ellas representan incluso una proporción ligeramente mayor del total de personas con deudas. Entre los varones, 4.077 se encuentran en mora, mientras que entre las mujeres son 4.334.

La diferencia aparece con mayor claridad al observar el nivel de endeudamiento individual. La deuda promedio por deudor varón alcanza los $6,36 millones, frente a $3,43 millones en el caso de las mujeres. Es decir, el promedio de deuda de los varones es aproximadamente un 85% superior.

Sin embargo, la situación se invierte al analizar la mora. La tasa de mora entre las mujeres llega al 16,61%, frente al 12,92% registrado entre los varones. Además, la deuda en mora de las mujeres suma $11.251,83 millones, mientras que entre los varones alcanza los $15.532,31 millones.

También existe una diferencia en el monto adeudado por quienes están en mora: los varones registran un promedio de $3,81 millones, mientras que entre las mujeres es de $2,6 millones. Así, aunque los varones concentran la mayor parte del dinero adeudado y tienen un endeudamiento promedio significativamente más alto, las mujeres presentan una mayor proporción de morosidad.

Los jóvenes tienen los niveles más altos de mora

Entre los deudores más jóvenes se registran los mayores niveles de morosidad. En el segmento de hasta 25 años, la tasa de mora alcanza el 36,11%, mientras que el 35,42% de los deudores se encuentra en esa situación. Son 849 personas sobre un total de 2.397, con una deuda total de $3.145,34 millones y una deuda en mora de $1.135,92 millones. El promedio de deuda por deudor es de $1,31 millones.

La situación también presenta niveles elevados entre quienes tienen entre 26 y 35 años. Allí, la tasa de mora llega al 22,55% y el 30,92% de los deudores está en mora. El segmento reúne 8.160 deudores, de los cuales 2.523 se encuentran en esa condición. La deuda total asciende a $26.908,01 millones, con $6.067,9 millones en mora, y el promedio por deudor alcanza los $3,3 millones.

En la franja de 36 a 45 años se concentra un volumen mayor de endeudamiento: $53.286,76 millones entre 8.475 deudores. La tasa de mora es del 16,17% y el 25,83% de los deudores se encuentra en mora. En este grupo hay 2.189 personas en esa situación y la deuda promedio por deudor es de $6,29 millones.

El mayor monto de deuda corresponde al segmento de 46 a 60 años, que concentra $70.636,62 millones entre 10.449 deudores. La tasa de mora es del 11,59% y el 18,5% de los deudores está en mora. Son 1.933 personas, con una deuda en mora de $8.184,74 millones. La deuda promedio por deudor llega en este caso a $6,76 millones, el valor más alto de todos los grupos etarios.

A partir de los 61 años, los indicadores de mora vuelven a descender. Entre quienes tienen entre 61 y 75 años, la tasa es del 8,03% y el 10,95% de los deudores está en mora. El segmento reúne $27.241,82 millones de deuda entre 6.861 personas, con 751 deudores en mora y una deuda promedio de $3,97 millones.

Entre los mayores de 75 años se registra una tasa de mora del 8,81% y el 7,29% de los deudores se encuentra en mora, el porcentaje más bajo entre las franjas analizadas. Son 166 personas sobre un total de 2.276, mientras que la deuda total del grupo alcanza los $6.716,5 millones. La deuda promedio por deudor es de $2,95 millones.

El contraste entre las edades es claro: los menores de 35 años presentan las tasas de mora más elevadas, mientras que los segmentos de 36 a 60 años concentran la mayor parte del endeudamiento. En particular, las franjas de 36-45 y 46-60 reúnen $123.923,38 millones, cerca de dos tercios de la deuda total registrada en Olavarría durante julio.

Al mismo tiempo, los seis cortes suman 38.618 deudores, la misma cantidad registrada para el total de la ciudad. Los montos, en tanto, alcanzan $187.935,05 millones frente a los $187.935,06 millones del total general, una diferencia de apenas $10.000 que responde al redondeo de los datos publicados.