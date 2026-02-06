Los poderosos ciclistas alcanzaron la mitad de su travesía por la estepa patagónica

El grupo de ciclistas de Olavarría, denominado Los poderosos ciclistas, completó los primeros 410 kilómetros de su recorrido por la Patagonia, alcanzando la mitad del trayecto total que une la zona cordillerana con el Océano Atlántico.

El equipo, integrado por Gustavo Parejas, Carlos Díaz, Pablo Rodríguez Páez, Raúl Amescua, Eduardo Schwab y el Dr. Roberto Balado, debió modificar el punto de partida original. Debido a los incendios forestales en el Parque Nacional Los Alerces, que impidieron el paso por la zona de Cholila, la travesía se inició desde Esquel.

Carlos Díaz detalló que el grupo ya transitó la denominada «ruta salvaje», pasando por las localidades de Gualjaina, Paso del Sapo y Paso de Indios. Actualmente, los ciclistas se encuentran en Los Altares, sobre la Ruta Nacional 25, con destino a Las Plumas.

El itinerario continuará con una etapa de 100 kilómetros hacia la Villa del Dique Florentino Ameghino, para luego encarar el tramo final de 152 kilómetros hasta arribar a Playa Unión, en Rawson.

Este viaje se realiza en el marco del 20° aniversario de la creación del grupo. Según indicaron los protagonistas, a pesar de las condiciones climáticas y el humo derivado de los incendios en el inicio del trayecto, el grupo se encuentra en óptimas condiciones para completar el desafío.

(En Línea Noticias)