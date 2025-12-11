El olavarriense Lucas Moyano en CoNverSo participó del último episodio del ciclo producido por En Línea Noticias. Este espacio se consolidó como un lugar de escucha. Moyano renunció hace poco a su cargo de Fiscal en el Ministerio Público bonaerense. Ahora trabaja como Auxiliar Fiscal en la Fiscalía Federal de Azul.

Su método de trabajo

Durante la charla, Moyano explicó su forma de investigar. Señaló que no puede hacerlo desde un escritorio. Indicó que debe salir, hablar con la gente y recorrer la ciudad.

«Vos tenés que hablar con la gente. Las sociedades de fomento te tienen que conocer. Hay que ir a las salitas periféricas de salud. Necesitás saber si tienen algún inconveniente. Hay que escuchar al vecino. Me van a ver caminando por la ciudad y por cualquier barrio«, expresó.

También remarcó que “uno tiene que estar donde está la problemática”. En su paso por el Ministerio Público trabajó en investigaciones sobre consumo y venta de estupefacientes.

La evaluación del trabajo fiscal

En otro tramo de Lucas Moyano en CoNverSo, afirmó que la comunidad es el principal indicador del desempeño.

«Nuestro mejor termómetro es la gente. Ellos evalúan si estás haciendo bien o mal tu trabajo. En definitiva, nuestro trabajo es para la sociedad.»

Qué hacemos en CoNverSo

“CoNverSo” es el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio. El proyecto se lanzó en mayo de este año y se presenta como un espacio de charla y escucha.

El ciclo propone entrevistas extensas con protagonistas de la comunidad. Cada episodio busca ofrecer conversación profunda, descubrir historias personales y habilitar un diálogo que va más allá de la coyuntura cotidiana.

La iniciativa se emite de manera regular y se consolida como un producto periodístico con formato cercano y dinámico, centrado en escuchar a los entrevistados y compartir sus reflexiones.