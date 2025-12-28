Malestar de vecinos por la acumulación de basura tras La Bonsi en La Rural

Vecinos de las inmediaciones del predio de la Sociedad Rural de Olavarría expresaron su profundo descontento este domingo por la gran cantidad de residuos que quedaron esparcidos en la zona tras la realización del evento denominado La Bonsi.

El foco del reclamo se sitúa en la intersección de Ituzaingó y calle 10, afectando principalmente a los habitantes del barrio La Candela. Según manifestaron los damnificados, han transcurrido más de ocho horas desde la finalización de la fiesta y los desechos aún no han sido recolectados por la organización.

La situación se ve agravada por las condiciones climáticas, ya que las ráfagas de viento están arrastrando la basura —principalmente vasos descartables y envoltorios— hacia el interior de las viviendas cercanas.

«Semejante fiesta y no saben que, ni bien termina, tiene que haber un equipo para juntar la basura», señalaron indignados a este medio. Además, criticaron la falta de previsión logística post-evento: «Claro, ellos juntan dinero y los vecinos juntamos la basura en nuestras casas».