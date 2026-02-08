Manifestación en Olavarría en el marco de la segunda marcha nacional antifascista y antirracista

Imagenes Mauricio Latorre

Este sábado, un grupo de ciudadanos se concentró en la ciudad en adhesión a la segunda marcha nacional antifascista y antirracista. La movilización local replicó la consigna de una marcha central realizada en la ciudad de Buenos Aires y en diversos puntos del país.

Victoria, una de las participantes, explicó que la jornada se organizó en repudio al avance de la derecha a nivel global. «Se está viviendo un genocidio en palestina hace muchísimo tiempo acá cada vez hay mar más muertes de mujeres de personas travestis trans de golpizas a compañeras a compañeros maricas», expresó la manifestante.

Asimismo, se hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad de diferentes sectores. «Creemos que es este momento de salir a la calle para defender nuestra vida también está en riesgo la ley de discapacidad y montones de otras cosas», señaló. Sobre la situación de los adultos mayores, agregó que «las jubiladas y los jubilados están afuera del congreso resistiendo por tener una vida digna».

Los manifestantes cuestionaron la lógica del sistema actual respecto al valor de las personas. Al respecto, Victoria manifestó: «Hay vidas que importan y hay vidas que no importan para el fascismo justamente. Hay un solo modo de vida imperante que es un modo de vida heterosexual blanco patriarcal».

Finalmente, la movilización buscó convocar al diálogo comunitario. «Está bueno contactarnos para seguir dialogando sobre posibles formas de proponer e imaginar otras formas de vida posibles», concluyó.