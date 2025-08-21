Manifestación frente al Anses contra el veto de Javier Milei

Imágenes: Mauricio Latorre

«Queremos ya la emergencia» fue el grito que resonó en la marcha que se llevó a cabo frente a la sede de la ANSES en Olavarría. La protesta, que se replicó en diferentes puntos del país, tuvo como eje el reclamo por la situación de las personas con discapacidad y en repudio al veto presidencial de la Ley de Aumento Jubilatorio. Los principales puntos del reclamo fueron:

Emergencia en discapacidad : Las familias y organizaciones del sector denuncian que las prestaciones y los aranceles están congelados, mientras que la inflación continúa en aumento. Esto ha provocado que muchos tratamientos y terapias esenciales para las personas con discapacidad estén en riesgo.

Aumento de las jubilaciones: Se manifestaron en contra del veto del presidente Milei a la Ley que había sido aprobada por el Congreso y que proponía una nueva fórmula para el aumento de los haberes jubilatorios.

La movilización en Olavarría reunió a familiares, trabajadores de la salud y representantes de organizaciones sociales que se unieron para pedir a los legisladores que no acompañen los vetos del Poder Ejecutivo. El objetivo es que se rechacen los vetos en el Congreso para que las leyes puedan ser promulgadas. Fueron alrededor de 40 personas.