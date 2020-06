Marcos Pisano: “la focalización de lo epidemiológico en Olavarría no está terminado”

El Intendente de Bolívar decidió mantener a su comunidad en Fase 4 pese a que está en condiciones de pasar a la Fase 5: llevan 100 días sin coronavirus. Se refirió a la empresa de correspondencia que iniciará un juicio: “Tiene derecho a denunciar, a hacer juicio, yo tengo que cuidar a mis vecinos”, dijo

Fuente y foto: Diario La Mañana.

El intendente de Bolívar, Marcos Pisano volvió a convocar a autoridades de instituciones y de distintos partidos políticos a una reunión que tuvo lugar a media tarde en las instalaciones del Centro Regional Universitario de Bolívar (CRUB).

A la cita concurrieron casi todos, hubo mucho reemplazo por algunos que estuvieron otras veces y en esta última reunión no pudieron asistir; pero en líneas generales no faltó nadie de los importantes.

Sentados al frente estuvieron el intendente Marcos Pisano y el diputado nacional Eduardo “Bali” Bucca, escoltados de cerca por la Secretaria de Salud, Mary Jofré y el director de Protección Ciudadana, Luis Gauna.

Una nueva reunión con autoridades, representantes políticos, a 100 días que se cumplen el sábado de no tener ningún caso de Covid-19 en el Partido…

– Sí, hemos visto desde el primer día la necesidad de hacer frente a esta pandemia entre todos los bolivarenses, todo el arco político e institucional, y aquellos hombres y mujeres que son actores de las instituciones. De esta pandemia no vamos a salir solos, no va a ser el triunfo de una sola persona, la comunidad tiene que estar representada con voces y planteos de necesidades, de ideas, de propuestas, que es lo que hemos ido recabando en estas reuniones durante estos 100 días que se cumplirán en las próximas horas sin casos de Covid-19 en Bolívar.

Este es el resultado y la conclusión de entender que no hemos ganado nada, que tenemos que redoblar el esfuerzo por el distanciamiento físico, por el uso del tapaboca, por la utilización del alcohol en gel, todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. Sin dudas que los próximos días van a ser muy difíciles para la Argentina, hace minutos acaban de anunciar el pase a Fase 1 en AMBA y en algunas provincias que lo requirieron. El interior de la provincia quedó exento de esta medida y este es un logro de los vecinos de nuestras ciudades.

En Bolívar no solos una isla, el virus está golpeando las puertas del Partido, hemos tenido casos significativos como Olavarría con más de 130 contagios, eso nos preocupa y nos ocupa más que nunca.

Desde el sábado (hoy) los vecinos de Bolívar verán en los ingresos modificaciones que tienen que ver con el cuidado de los agentes de tránsito o Policía que nos están cuidando, que van a tener nuevas garitas destinadas para la protección de ellos. Los controles van a ser más severos, llamamos a aquel vecino de Bolívar que reside o vive en el AMBA que no venga, y si viene que sepa que debe cumplir los 14 días de cuarentena exigidos hoy por hoy en el Partido (Pisano).

El interior de la provincia está en Fase 5 en casi todos los lugares, pero en Bolívar nos quedamos en Fase 4 a raíz de lo que ocurrió en Olavarría…

– No, hemos sido absolutamente prudentes, cuando estábamos a punto de pasar a Fase 5 nos encontramos con las dificultades que aparecieron en Olavarría y decidimos mantenernos para cuidar el logro que ya habíamos tenido. Para nosotros Olavarría es una ciudad de referencia en muchas situaciones, en la salud, en rubros profesionales, en cuestión de servicios, en insumos, abastecimiento. La focalización de lo epidemiológico en Olavarría no está terminado, por eso es que estamos monitoreando y siguiendo muy de cerca la situación de esa ciudad.

Estamos preparando los protocolos para el día que podamos avanzar a Fase 5, cuando los restaurantes y los bares tengan la posibilidad de abrir, de nuevo en la actividad, con distanciamiento físico y otras medidas de seguridad que se van a exigir y se están consensuando. No sabemos cuándo va a ser esto, estamos ante un escenario absolutamente dinámico, el resultado que hemos tenido los bolivarenses hay que cuidarlo mucho, y la etapa que viene es muy compleja en la Argentina, la curva de contagio ha subido enormemente en las últimas semanas.

Estoy totalmente de acuerdo con que el gobernador adopte esta medida para el AMBA como así también con el presidente, porque es una manera de cuidarnos más a nosotros y de cortar el flujo de circulación. Los vecinos de Bolívar deben saber que no pueden viajar a Buenos Aires porque va a estar todo cerrado, van a quedar habilitadas sólo las actividades sumamente esenciales.

Hemos tomado decisiones acertadas hasta llegar a este resultado de los 100 días, y hay que seguir cuidándolo porque no se ha ganado nada, lo peor está por venir y tenemos que pensar siempre que cada decisión que tomamos puede poner en riesgo nuestro sistema de salud, las camas de terapia intensiva, las de clínica médica y todo lo que hemos preparado para hacer frente a esto. Con un pequeño descuido podemos tirar todo por la borda (Pisano).

¿Qué resultado ha dado el puesto de control de patentes colocado sobre la ruta 226 a la altura de la localidad de Paula?

– Se ha reducido mucho la circulación, los vecinos han acatado muy bien el mensaje, el que no tiene que ir por una obligación esencial, no va. Hay excepciones, como el abastecimiento de distintos rubros que tienen que ver con la puesta en marcha de la playa de descarga para que bajo protocolo se pueda garantizar la llegada de mercadería a Bolívar. No se está prohibiendo, se está regulando y controlando para cuidar sanitariamente a mi ciudad.

Puede haber malas interpretaciones o interpretaciones políticas, a las cuales no les doy ningún tipo de atención, mi atención está puesta en cuidar a cada uno de los bolivarenses y de pensar el futuro sin desabastecimiento. No nos va a pasar nada si nos quedamos sin comer una patita de pollo congelada o una hamburguesa, el otro día quiso ingresar un camión a recorrer 70 comecios de Bolívar y no se lo permitimos porque no estaban dadas las garantías necesarias. Tenemos que entender que vendrán días en que no encontraremos algún producto específico; pero nadie se va a morir por no comer un producto específico (Pisano).

Una empresa olavarriense dijo que iba a presentar una denuncia porque no la dejaron ingresar a Urdampilleta…

– Tiene derecho a denunciar, a hacer juicio, yo tengo que cuidar a mis vecinos, en eso no voy a bajar los brazos, no voy a permitir que el esfuerzo que han hecho los vecinos de Urdampilleta se vaya por la borda por un correo que vaya a saber qué cosas trae, y que declare a través de un video, con mucha falsedad, que no se lo deja ingresar. Hay condiciones que tienen que ser entendidas, el mismo Correo Argentino cumpliendo con las pautas y los protocolos, se pudo a disposición y levantó el teléfono. Hay después actitudes que tienen que ver más con una mirada de intencionalidad política o de estigmatizar a una localidad. Si me quieren hacer juicio, que me lo hagan, ese correo a Urdampilleta no va a entrar, y va a tener que cumplir con los protocolos biosanitarios que están escritos, y si no quiere cumplir no va a entrar (Pisano).

El tema del intendente de Olavarría ha sido llamativo, siempre quejándose por redes o por medios cuando los políticos deberían ser más mesurados en estos tiempos…

– Hay distintas visiones respecto al abordaje de una pandemia, lo hemos visto en el mundo, los países han implementado distintas estrategias con distintos resultados, y también eso ha ocurrido en las provincias y ocurre en los municipios. El coronavirus comenzó hace muy poquitos meses en China y la velocidad de transmisión que ha tenido ha sido enorme, dejando una situación muy compleja en el ámbito sanitario e indirectamente en lo social y lo económico.

Con Marcos desde un principio nos abrazamos a la única “vacuna” que tiene evidencia científica que es el aislamiento, y también el distanciamiento físico. Diez días ates de que el presidente anunciara el aislamiento le envié un documento con 15 puntos, que tenía en ese momento el fin de preparar al sistema de salud. El trabajo que ha hecho Marcos acá de fortalecer todo el equipo de Salud llevó un tiempo y un proceso.

No es cuestión de pasarse de audaces, hoy todos quieren pasar a Fase 5 y todos queremos ir avanzando; pero también es muy rápido cómo se puede retroceder. Tenemos que cuidar lo que hemos logrado. Tenemos que entender que hay un foco en el interior que indirectamente nos puede repercutir, porque está en una ciudad con la cual tenemos una híper vinculación. Tenemos pacientes oncológicos que se tratan en Olavarría.

Y tenemos mucho contacto con la zona del AMBA donde en las últimas 48 horas se registraron más de 5.000 casos. Hay que tener una situación de alerta muy importante, de auto cuidado, la utilización del tapa boca y tapa nariz, lavarse las manos permanentemente, distanciamiento físico. Hoy cuando uno camina las avenidas de Bolívar, hay un movimiento muy importante de vecinos, por lo que es fundamental seguir como estamos, porque la pandemia empieza a transitar una etapa de alta propagación (Bucca).

Desde el minuto cero la idea fue cerremos el afuera, las fronteras de la ciudad, para poder permitir abrir hasta donde se pueda adentro…

– Totalmente, a pocas horas de cumplir los 100 días el virus no está en Bolívar, lo que no quita que esto cambie porque es un escenario dinámico y tenemos que cuidar que no ingrese. Entiendo que hay medidas que dificultan, que atrasan, que hacen perder tiempo para muchos; pero para el sistema de salud es fundamental. Esto nos va a permitir, si sigue así, de poder ir liberando nuevas actividades como la gastronomía, que llevan más de 100 días cerrados, sólo están en modo delivery, que se sabe que de esa manera es difícil hacer frente a los grandes costos (Pisano).

El convenio que ofreció Provincia fue bastante controversial y mal interpretado en algunos casos…

– Sí, hubo una interpretación de sectores políticos buscando encontrar alguna oportunidad. Lo dejó bien en claro el gobierno provincial, era para fortalecer el sistema de salud.

Pero también pensemos que en 2019 más de 150 pacientes de Bolívar necesitaron atención médica en el conurbano o en La Plata, y el sistema de salud lo garantizó. Siempre necesitamos de otros municipios, vecino o del conurbano, en esto hay que pensar en los 40 mil vecinos de Bolívar que pueden necesitar de esas derivaciones. El domingo derivamos a un vecino a Cañuelas, lo gestioné en persona con la intendenta de Cañuelas.

Quiero bajarle el tono a la situación y entender que todos somos parte de algo excepcional en la Argentina y en el mundo (Pisano).

¿Se ha evaluado la posibilidad de hisopar a asintomáticos?

– Fundamentalmente por el tema del plasma, para detectar a pacientes de Bolívar con anticuerpos para que sean sujetos de donación. Testear por el sólo hecho de hacerlo en una comunidad sana no tiene sentido (Pisano).

– Sí está pensada la estrategia de cara al primer caso, desplegar un trabajo de vigilancia epidemiológica de alta intensidad (Bucca).

¿Está previsto pedirles a los trabajadores esenciales de Bolívar que trabajan en lugares de circulación viral que traten de no venir?

– Con el personal de salud es un tema, porque una persona contagiada puede hacer cerrar un servicio, y si se cierra un servicio se puede cerrar un hospital, y eso ha pasado. El personal sanitario tiene pluriempleo, los médicos que hacen guardia en terapia intensiva en un lugar, al otro día lo hacen en otro y así, y eso también lo han tenido que organizar el intendente con la secretaria de Salud. Son recursos humanos necesarios, hay que lograr acuerdos mínimos para que las cosas sigan funcionando. Sólo tiene que quedar lo esencial (Bucca).

– Hemos priorizado las actividades esenciales de salud, el hospital ha postergado muchas de las prestaciones y en eso han quedado incluidos muchos médicos; pero hay actividades como la terapia intensiva que tiene que estar funcionando, y si tiene que venir un médico de afuera hay que cumplir con todos los protocolos y hacer algún testeo para estar más tranquilos. Hay actividades absolutamente esenciales que no podemos evitar (Pisano).

¿Qué tendría que pasar para que Bolívar avance a Fase 5?

– Los bolivarenses hemos elegido la vida, si nos pasa algo tenemos que pensar que el sustento de esa vida nos lo va a dar el Hospital, entonces cada vez que tomamos una decisión de avance tenemos que hacerlo monitoreando el hospital. El domingo teníamos el 70% de las camas de terapia intensiva ocupadas, obviamente no por pacientes de coronavirus. Hay actividades deportivas de contacto que en la Fase 5 se podrían autorizar, y no lo voy a hacer, porque la Fase 5 hace que pasemos a tener más actividades de riesgo de accidente que hacen que puedan llegar a requerir una cama, y tengo que tener cuidado en la cama, no pensemos tanto en el nivel de contagio. Cuando entre el Covid al Hospital con un paciente enfermo, se pone en marcha otro protocolo, totalmente distinto al que estamos acostumbrados, se va a restringir absolutamente todo.

El asado, la reunión familiar, el abrazo a nuestros padres lo vamos a poder disfrutar; pero no todavía, porque si ponemos en riesgo lo más preciado, no vamos a poder nunca más a compartir esas cosas, eso es lo que más tenemos que cuidar y que es lo que logramos hasta el momento (Pisano).

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp