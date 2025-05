Mariano Ciancio en CoNverSo: «había funcionarios de la justicia que le hacía creer a Galli que había un archivo reservado»

Mariano Patricio Ciancio – uno de los cuatro imputados en la causa terrenos – rompió el silencio que venía manteniendo respecto del tema y habló con el ciclo CoNverSo, ciclo producido por En Línea Noticias.

En una entrevista con el periodista Fabricio Lucio, Mariano Ciancio reconoció reveló distintas aristas de los hechos que lo tuvieron como protagonista y, en todo momento, aseguró que su imputación en la causa penal es consecuencia de una «causa política» que tenía como objetivo «desprestigiar» a la gestión del exintendente Ezequiel Galli.

Si bien dijo desconocer cómo y de qué manera se vendían terrenos de manera ileal, la causa tiene casi 100 denuncias, señaló que las víctimas de las estafas confiaban porque «aparecía» el nombre del intendente y otros funcionarios como garantes de una futura escrituración.

«Si viene este señor a vendernos el terreno y nos dice que después vamos a escriturar, la gente confiaba en eso. La gente lo que tendría que haber hecho, hoy con el diario del lunes y conociendo como es el mecanismo, tendría que haber ido a la escribanía, haber pedido el informe de dominio, había muchos pasos a seguir. La gente no se asesoró y confió en la persona. Fue un negocio de confianza, confió en lo que le decía esa persona, que tenía foto con el intendente, que tenía fotos conmigo él hizo un negocio de todo eso», dijo Mariano Ciancio que sin nombrarlo en ese punto de la entrevista hacía referencia a Claudio Ariel Peralta.

«Yo con Peralta sentí bronca, ganas de ir a buscarlo, porque era innecesario todo esto. Pasó el tiempo y tengo que dedicarme a cuidar, porque hay una familia atrás», dijo Ciancio quien de todas maneras dejó aclarado, «yo me sentía solo en un momento.»

Ciancio dejó en claro que desde la gestión Galli nunca le pagó los honorarios del doctor Pablo «El Pulga» Salerno, abogado que lo asiste en en la causa penal, tal como se habían comprometido.

En la entrevista, Mariano Ciancio realizó varios relatos haciendo hincapié en su verdad de los hechos y si bien mencionó personas no aportó nombres. Frente a esto dijo, «hay cosas que yo me las guardo para el momento en que la justicia me cite para dar los nombres. A este relato le faltan nombres y le faltan cosas más importantes.»

Mariano Ciancio fue consultado sobre la posibilidad de que haya visto hechos de corrupción durante la gestión de Ezequiel Galli y fue categórico: “Sí, vi muchas cosas que me llamaron la atención y yo estaba muy ocupado en mi trabajo y en las cosas que a mí me pasaban.» Al consultar sobre por qué no denunció dijo, «entendía que tenían el aval de la gestión, sin el aval del intendente había cosas que no se podían hacer.»

Mariano Ciancio – en materia de gestión – se mostró como el gestor e impulsor de la conocida Tarjeta Cabal que, después, terminó en otro escándalo judicial. «Era para que la gente tuviera la opción de donde comprar y dejar que la gente tuviera que estar caminando con la bolsa. No sólo logramos que deje haber almacenada, y que la compra sea monopólica y que la gente pudiera comprar en la carnicería y en el almacén de barrio. Creo que fue una de las grandes medidas que se tomaron», dijo.

Volviendo a la causa terrenos, Mariano Ciancio dijo que el único funcionario que se animó a hablar fue Hilario Galli aunque reconoció que le hubiese gustado que eso lo hubiese hecho Ezequiel Galli.

«Verte hizo una investigación que le cerró a algún espacio»

Mariano Patricio Ciancio apuntó en más de una oportunidad, y con mucha insistencia, en trata de instalar que la causa terreno es una «causa política» y en ese aspecto dijo que él fue el protagonista por «ser peronista». En este aspecto, trazó un paralelismo con lo que sucedió con Omar Ciriaco Iturregui en los años de Helios Eseverri.

Al hablar de la causa política puso su mirada en Canal Verte. «Si bien era una causa de negocios privados, de gente damnificada, de gente que perdió dinero, la toma alguien para sacar un redito político. En este caso Canal Verte es el que más entra a trabajar. Hace una investigación periodística, que tiene su rédito político, su rédito económico, eso lo sabrá él. Fue un canal de comunicación permanente, hablan 24 horas de la causa terrenos, tenía información desde adentro, conseguía información que por ahí nosotros nos enterábamos al otro día, creo que hizo una investigación que le cerró políticamente a algún espacio: dejar sin efecto a dos funcionarios que tenían mucho territorio, como era el caso mío y el del doctor Robbiani. Salir a la calle para la oposición era más fácil. Junto a toda la oposición», dijo Ciancio que el medio de comunicación «no fue responsable.»

En ese tramo también recordó como trascendió una factura emitida por él a la fundación política local del intendente y que apareció en la oficina la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. «Me ocupan porque no tenía laburo y vivía de eso», justificó Ciancio y dejó sentado «no soy el funcionario que me fui millonario de la gestión.»

«Estaba ahí la boleta porque el presidente de la Fundación era el doctor Robbiani», dijo Ciancio quien aclaró que Ezequiel Galli «tenía fuego amigo.»

«La oposición se une en el espanto porque sabían que le podían sacar un rédito político a esta situación», señaló Ciancio.

«La Campora sabía que le habíamos ganado el territorio», dijo Ciancio para seguir abonando su teoría de causa política y dando cuenta que tras las derrota de Federico Aguilera en 2019 un «alto funcionario de La Campora» lo llamó por teléfono para «felicitarlo» por la elección que ese año ganó Ezequiel Galli y le permitió un segundo mandato como intendente.

El «archivo reservado»

Mariano Ciancio reprochó que Ezequiel Galli no haya defendido «a los funcionarios involucrados» e incluso dijo que se le propuso a Galli realizar una conferencia de prensa que éste no acepto. «Yo creo que él no confió nunca y siempre pensó que teníamos algo que ver, había funcionarios de la justicia que le hacían creer que había un archivo reservado y en el archivo reservado estaba yo y otro funcionario, el desconfiaba de eso. Galli habla con funcionarios de la justicia y le hacían creer que había un archivo reservado. Un archivo reservado es que la justicia le muestra a los abogados todo, pero el archivo reservado se lo reserva para el fiscal porque todavía están investigándolo, porque si lo dan a conocer es muy probable que digan, bueno van a ir a tapar eso. Había un funcionario judicial que le decía a Galli que había un archivo reservado con funcionarios involucrados», dijo Ciancio.

«Ezequiel no terminaba de confiar, en mí menos. Yo no era un hombre de su riñón, yo fui un accidente político porque él me necesitaba. Él desconfiaba permanentemente», dijo Ezequiel Galli.

«Que no me nombre»

El ex asesor municipal dijo que en medio del escándalo por la causa terrenos y con él fuera de la estructura de la gestión municipal, Ezequiel Galli se comunicó con su abogado para pedir que no lo nombre más.

«A Galli le daba vergüenza y se lo hizo saber a mí abogado», dijo Ciancio que aseguró que en algún llamado Ezequiel Galli pidió que lo dejaran de nombrar. «Lo consideraba un amigo, lo consideraba alguien muy cercano. Ahora lo nombro porque ya no es más el Intendente», agregó Ciancio.

«Callé mucho más de lo que después recibí», aseveró.

Los barrios blindados, el reproche de Ezequiel Galli

Tras su escandalosa salida del gobierno municipal, Mariano Ciancio dijo no haber vuelto a hablar con Galli hasta el año 2023, durante la campaña electoral. En la entrevista dijo que Galli lo citó en un «estacionamiento» y tuvieron una reunión con el auto en movimiento. «Él no quería queda pegado conmigo», empezó diciendo Ciancio al graficar esa llamativa forma de reunirse con quien por entonces aun era intendente.

Sobre lo que charlaron arriba del auto, en esa última reunión, Mariano Ciancio sostuvo: «charlamos de política, él sentía que yo le había blindado los barrios. Y sí, tenía razón, hoy te lo digo.»

«Había funcionarios que iban a los barrios para hablar mal de mí, y eran funcionarios de él», dijo Mariano Ciancio.