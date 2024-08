Mario Abel Dotti: “Voy a ser el Delegado del pueblo y no solamente de un sector”

Mario Abel Dotti fue el vecino de Espigas que recibió mayor cantidad de votos en la consulta popular no vinculante de elección de delegados municipales realizada este domingo 25 de agosto.

La votación en aquella localidad fue la que mayor participación ciudadana logró dado que votó el 50% del padrón mientras que en Sierra Chica y Sierras Bayas sólo votó el 15% del padrón.

Dotti quedó a un paso de ser oficializado como Delegado Municipal por el intendente Maximiliano Wesner.

Este año, la elección de Espigas había logrado mayor exposición dado que Dotti competía con Luis Mansur, quien fue delegado hasta hace algunas semanas y fue desplazado por el Intendente tras detectarse que hacia las veces de intermediario con una empresa privada y donaba terrenos a vecinos de aquella localidad.

Al hablar con el periodista Luis Anibal Occhi en Lu32, el ganador de la consulta popular dijo: “está muy bueno que la gente participe y pueda elegir a su candidato” y contó como se gestó la idea de competir con la intención de llegar a la Delegación: “acá mucha gente vino a verme para que me postule para la elección, cosa que en otras oportunidades no lo había hecho. Recibí el apoyo de la gente. Soy nacido en Espigas, me crié acá en Espigas y siento que he luchado por mi pueblo y creo que es la mejor manera de ayudar a mi pueblo o devolverle a mi pueblo todo lo que él me dio.”

Mario Abel Dotti es un hombre que se dedica a la actividad privada dado que desde hace años está abocado al rubro de la construcción. Incluso dijo que continuará en esas labores desde el momento en que inicie su gestión al frente de la Delegación.

Al hablar de lo que viene hacia adelante, Mario Abel Dotti sostuvo: “ojala podamos hacer cosas por nuestro pueblo. Tal vez me van a pegar un tironcito de orejas porque voy a pedir mucho por mi pueblo. He luchado siempre en todas las cooperadoras, he estado siempre trabajando con el fútbol, dando una mano en lo que se pueda y siempre ad-honorem” y de inmediato dijo, “así que si me van a pagar un sueldo para hacer esto creo que lo voy a hacer con más ganas.”

Siempre en la línea de lo que quiere hacer, Dotti contó: “yo tengo unos proyectos que son muy lindos, no nací para político. Hay cosas que no me gusta prometerlas y después no hacerlas. Prefiero hacer, trabajar para el pueblo y cuando este hecho decir: vamos a inaugurar esto que lo hicimos o que la Municipalidad nos dio una mano para poder hacerlo.”

