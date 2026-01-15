Martín Barraza es finalista del Pre Cosquín 2026

El músico olavarriense Martín Barraza logró la clasificación a la instancia final del certamen Pre Cosquín 2026, tras su presentación en el escenario de la Plaza Próspero Molina. La elección del jurado se dio a conocer en la madrugada de este jueves, luego de la participación del artista local en las rondas preliminares que se desarrollan en la provincia de Córdoba.

Barraza se suma así al grupo de finalistas que competirán por un lugar en el festival mayor los días 17 y 18 de enero. Esta edición del certamen nacional contó con un proceso de selección previo en 56 sedes de todo el país, donde participaron más de 30.000 artistas desde el mes de septiembre.

Como novedad para este año, la organización anunció que el lunes 19 de enero se realizará una noche de gala con los ganadores del certamen, quienes ofrecerán un espectáculo completo antes del inicio oficial del Festival Nacional de Folklore. Durante esa jornada también se inaugurará «La Próspero», una nueva terraza gastronómica en el predio.

La competencia, que reúne a 4.000 finalistas de distintos puntos de la Argentina, puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del festival y por Aquí Cosquín Radio.