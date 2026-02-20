Martín Olivieri en CoNverSo: el trabajo social frente a las adicciones y la creación de la entidad «Vida»

En el marco del ciclo de entrevistas CoNverSo, disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias, el pastor y veterano de guerra Martín Olivieri detalló el crecimiento de la demanda social que recibe en su comunidad religiosa.

Ante la llegada de casos complejos, Martín Olivieri explicó la necesidad de crear herramientas específicas para el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

En el año 2019, Olivieri impulsó la formación de una entidad de bien público denominada «Vida», destinada a canalizar la ayuda que excedía la labor espiritual de la iglesia. «formamos una entidad de bien público para atender esos casos especiales que nos estaban llegando«, relató el pastor al periodista Fabricio Lucio, haciendo referencia a situaciones vinculadas tanto a la discapacidad como al consumo problemático de sustancias.

El abordaje de los consumos

Respecto a la problemática de las adicciones, Olivieri señaló que en los últimos años han notado un incremento en la cantidad de jóvenes que se acercan buscando contención. «empezamos a ver también a notar el tema de adicciones, estaban llegando muchos chicos con adicciones«, sostuvo. Según su descripción, el entorno familiar suele llegar agotado por la situación, lo que requiere un espacio de escucha y orientación inmediata.

«Llegan totalmente destruidos y vacíos, porque no solo él sino el entorno, la familia, los hijos«, describió el entrevistado sobre el estado en que arriban quienes solicitan asistencia. Actualmente, la entidad trabaja con un equipo que brinda consejería y apoyo, utilizando las experiencias de quienes han logrado superar procesos de consumo para ayudar a otros.

La entrevista completa, donde Olivieri también recorre su historia en Malvinas y su llegada a Olavarría en los años 90, se encuentra disponible en el canal de Youtube de En Línea Noticias.