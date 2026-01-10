Más de 180 chicos participaron del primer encuentro de natación del año en el Bioparque La Máxima

El piletón del Bioparque Municipal La Máxima fue escenario este sábado por la mañana del primer encuentro de natación del año, una jornada que reunió a chicos y chicas de distintas colonias de verano de Olavarría y las localidades.

Durante la jornada se desarrollaron pruebas en diferentes estilos y distancias, adaptadas a todas las edades. En total participaron más de 180 nadadores, representantes de las colonias de verano del Club Loma Negra, Mipue de Sierra Chica, Club Estudiantes, Club El Fortín, Verano Soñado (Sindicato de Trabajadores Municipales), Sakinko, Uba Tuba de Colonia Hinojo y Afrika.

La actividad comenzó pasadas las 9:30, con un importante acompañamiento de público. Familias, amigos y allegados se acercaron para alentar y seguir de cerca el desempeño de los nadadores, que mostraron lo aprendido durante la temporada en los distintos natatorios y piletas del Partido.

El cronograma continuará el sábado 17 de enero, cuando en el mismo lugar y horario se lleve a cabo el segundo y último encuentro, que ya cuenta con la participación confirmada de alrededor de diez colonias de verano.

Desde la organización se informó que las colonias interesadas en sumarse pueden comunicarse a los teléfonos (2284) 466724 o (2284) 227061, tanto por llamadas como por WhatsApp.