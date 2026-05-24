Más de cien instituciones participarán del desfile patrio por el 25 de Mayo

Olavarría celebrará este lunes el aniversario de la Revolución de Mayo con un desfile patrio sobre la calle Rivadavia, del que participarán más de un centenar de instituciones locales.

La actividad, organizada por el Municipio de Olavarría, se desarrollará en el tramo céntrico comprendido entre Necochea y General Paz y contará con la presencia de entidades educativas, deportivas, culturales, tradicionalistas y organizaciones de distintos sectores de la comunidad.

Desde el Municipio invitaron a vecinos y vecinas a acompañar la jornada alusiva al 25 de Mayo y a compartir una de las celebraciones patrias más tradicionales de la ciudad.

En ese marco, desde la Secretaría de Protección Ciudadana se dispuso un operativo preventivo de tránsito para garantizar el normal desarrollo del evento. Los primeros cortes comenzaron este domingo debido al armado del escenario, la colocación de vallado y la preparación del sector donde se realizará el desfile.

El cronograma de interrupciones al tránsito será el siguiente:.

Lunes 25 de mayo, de 7 a 13 horas: Rivadavia y Colón; Vicente López y Coronel Suárez; Vicente López y Dorrego; Vicente López y Sargento Cabral; Moreno y General Paz; Moreno y Belgrano; Moreno y Necochea; Moreno y Álvaro Barros; Necochea y Riobamba; Necochea y Almirante Brown.

Lunes 25 de mayo, de 13 a 19 horas: Rivadavia y Necochea; Rivadavia y Dorrego; Rivadavia y Belgrano; Rivadavia y General Paz.