Masiva concurrencia en la suelta de globos de Corazones Espinados

Este sábado 16 de mayo se desarrolló la jornada de suelta de globos organizada por Corazones Espinados en el Barriletódromo, ubicado en el cruce de las avenidas Del Valle y Circunvalación.

La actividad, que había sido postergada el fin de semana anterior por el clima, contó con la asistencia de una gran cantidad de personas a pesar de las condiciones climáticas de viento y frío.

La propuesta tuvo como objetivo generar un espacio de encuentro, memoria y expresión colectiva para homenajear a seres queridos y brindar acompañamiento. El evento fue abierto a toda la comunidad y participaron familiares, amigos y vecinos que se acercaron con sus propios globos para formar parte de la suelta.

Corazones Espinados es un programa de la Municipalidad de Olavarría que funciona como un espacio de contención, escucha activa y apoyo destinado a madres y padres que atravesaron la pérdida de un hijo.