Maximiliano Wesner en el aniversario de Hinojo: «Es poner a nuestras juventudes con el deporte en su lugar»

Imagenes Mauricio Latorre

El intendente Maximiliano Wesner encabezó este domingo el acto protocolar por el 139° aniversario de Hinojo. Durante su discurso en el Parque Mitre, el jefe comunal destacó la importancia estratégica de la localidad, a la que calificó como el punto medio de la provincia de Buenos Aires.

Wesner agradeció el trabajo de la delegada municipal, Cecilia Algeri, y de los trabajadores de la delegación, así como la coordinación con el gabinete para lograr la realización del festejo. En sus palabras, subrayó la política de gestión de «volver a abrazar a Olavarría de afuera para adentro».

Uno de los puntos centrales del acto fue la inauguración de un nuevo playón deportivo en el parque lineal. Al respecto, el intendente manifestó que la obra busca que los niños y jóvenes tengan un espacio de recreación en su propia localidad: «Es poner a Hinojo en el centro de la escena, es poner a nuestras juventudes con el deporte y la recreación en su lugar, que puedan quedarse aquí para desarrollarse».

Asimismo, el mandatario destacó la presencia y el trabajo conjunto con las instituciones educativas, centros de jubilados, juntas vecinales, sociedades de fomento y los clubes Ferroviario y Atlético Hinojo. Tras las palabras alusivas, se procedió al tradicional corte de torta y la inauguración formal de la infraestructura deportiva.

Todas las imágenes pertenecen a Mauricio Latorre, en una cobertura exclusiva de En Línea Noticias.

(En Línea Noticias)