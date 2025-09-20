Maximiliano Wesner se reencontró con Kicillof tras las elecciones y con la mirada puesta en octubre

El intendente municipal Maximiliano Wesner se reencontró con el gobernador Axel Kicillof en el marco de un encuentro desarrollado en la localidad de Ensenada. De la reunión de trabajo, se informó, participaron los candidatos de Fuerza Patria a diputados nacionales, intendentes, legisladores y ministros del gabinete provincial.

En el encuentro estuvieron presentes además, en representación de Olavarría, la doctora Mercedes Landivar Valerio, diputada provincial en uso de licencia y jefe de gabinete de Wesner y el ex diputado nacional César Valicenti

«Compartimos un encuentro con Axel Kicillof, candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria con el objetivo de trabajar de cara a octubre para recuperar la producción y el trabajo», dijo Maximiliano Wesner.

El encuentro convocado por el Gobernador se llevó a cabo en el camping del Sindicato de Obras Sanitarias (SOSBA) en Ensenada, con el objetivo de delinear y puntualizar los objetivos del último tramo de la campaña electoral.

“Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires”, expresó Kicillof. Y agregó: “Acá nadie se desmoviliza. Tenemos que seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y que seguimos sumando fuerzas”.

Por su parte, Jorge Taiana, cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales de cara a octubre, señaló que “no estamos enfrentando a un adversario menor, sino a un Gobierno de ultra derecha que vino a destruir los derechos conquistados por nuestro pueblo”. Y sumó: “Frente a ello, se necesitan diputados nacionales como los que integran la lista de Fuerza Patria, con la firmeza y la convicción para no traicionar nunca el voto popular”.

En tanto, el dirigente Juan Grabois, remarcó: “De cara a las elecciones de octubre debemos duplicar los esfuerzos para demostrar que Fuerza Patria es la representación de todas y todos los que no queremos este modelo de deshumanización que lleva adelante el Gobierno nacional”.

“Tenemos el enorme desafío de seguir construyendo una oposición potente, proactiva y que abrace a nuestro pueblo: provenimos de diferentes lugares y tenemos matices, pero sabemos muy bien quién es nuestro adversario y eso es fundamental para construir una nueva victoria”, expresó, por su parte, Jimena López.

Asimismo, Teresa García manifestó: “El 7 de septiembre la sociedad dio un claro gesto de rechazo al Gobierno nacional y lo expresó contundentemente en las urnas. Es hora de fortalecer la expectativa depositada en este espacio político y volver a ser el vehículo para recuperar la Patria”. (DIB)