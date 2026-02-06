Maximiliano Wesner visitó la distribuidora local de Arcor

El intendente Maximiliano Wesner, junto al secretario de Desarrollo Económico y Productivo José Pablo Di Uono y el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, recorrió el depósito de la distribuidora Arcor ubicado en el acceso por Ruta Nacional 226.

Los funcionarios fueron recibidos por Gustavo Erguy, nuevo titular de la firma Arcor Ipebha 3 SRL. La empresa, anteriormente administrada por Juan Carlos Costa durante 35 años, mantiene su estructura de logística y distribución de productos de consumo masivo en Olavarría.

Durante la visita por las instalaciones, el propietario destacó el mantenimiento de los puestos de trabajo. La firma cuenta con personal de más de 30 años de experiencia y desarrolla tareas de preventa, reposición y promoción en comercios locales como dietéticas, kioscos, carnicerías y almacenes.

La distribuidora gestiona el proceso completo de comercialización, desde el asesoramiento de precios hasta la exhibición en góndola, y dispone de una tienda de venta minorista en línea.

Wesner ofreció el asesoramiento de la Secretaría de Desarrollo Económico para el crecimiento de la firma y remarcó la importancia de sostener el empleo en la ciudad. Por su parte, los representantes de la empresa valoraron el contacto con las autoridades municipales.