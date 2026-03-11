Mesa de Transporte: empresas expusieron costos y pidieron actualizar la tarifa del transporte público

Este miércoles se realizó en el Salón Blanco del Palacio San Martín una nueva reunión de la Mesa de Transporte, el ámbito de trabajo impulsado por el Municipio para analizar la situación del transporte público de pasajeros en Olavarría.

El encuentro reunió a funcionarios municipales, concejales, representantes gremiales y autoridades de las empresas concesionarias del servicio urbano e interurbano.

Durante el encuentro, las empresas presentaron informes vinculados a la estructura de costos del servicio, en los que detallaron distintos factores que impactan en la actividad.

Según expusieron, esos datos fueron utilizados para fundamentar pedidos de actualización en las tarifas del transporte público.

Entre los principales elementos mencionados se encuentran los aumentos en insumos clave para la prestación del servicio, como el combustible y las autopartes, además de la actualización paritaria de los trabajadores del sector.

En la reunión también se abordó la situación del precio del combustible, a partir de los incrementos registrados en los últimos meses.

Desde el sector se planteó que estos aumentos generan un escenario complejo para el sostenimiento del servicio, además de incertidumbre respecto de la evolución de los costos.

Durante el encuentro, los concejales realizaron consultas a los representantes de las empresas y acercaron reclamos e inquietudes planteadas por usuarios del transporte público.

En ese marco, se anticipó que la discusión será trasladada al recinto del Honorable Concejo Deliberante, donde continuará el análisis sobre la situación del servicio y las tarifas.

La reunión contó con la presencia de la secretaria de Economía y Hacienda del Municipio, Eugenia Bezzoni, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán.

También participaron los concejales Federico Aguilera, Francisco González, Marcelo Pethes e Hilario Galli, además de representantes de las empresas Tu Bus y Las Sierras, responsables de los servicios urbano e interurbano de transporte de pasajeros.