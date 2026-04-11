Miembros de la Fundación Iteco se reunieron para desarrollar nuevas líneas de trabajo

En la mañana de este viernes se llevó a cabo un encuentro del que tomaron parte referentes y representantes de las instituciones que integran la Fundación Iteco, como así también autoridades académicas del Centro de Formación Superior que tiene su sede en el Parque Industrial de Olavarría.

Del encuentro participaron el presidente de la Fundación Iteco Bernardo Baldino, el tesorero Ubaldo García, su director Diego Cunioli, la vicedirectora Ana Rodríguez, Luciano Laspina en representación de Cementos Avellaneda SA, Rodrigo Lugo por Loma Negra, Viviana Varela por Cerro Negro e Ignacio Spinella por el PIO.

En la ocasión se llevó a cabo la presentación de un informe de gestión en el que, como aspectos destacados, se detalló la gestión realizada para la actualización del simulador, un dispositivo clave para la formación y también para brindar un servicio de excelencia a empresas y particular que deseen capacitarse en el manejo de maquinaria pesada.

También se dialogó acerca de las prácticas profesionalizantes, la instancia de formación que las y los estudiantes llevan a cabo en entornos productivos, empresariales e industriales y que se erigen como una experiencia sumamente enriquecedora para la futura inserción laboral. En ese sentido, se coincidió en la importancia de seguir generando este tipo de prácticas, como así también poder incrementar en número y diversidad.

La matrícula y la oferta académica, con el énfasis en seguir proponiendo alternativas de formación pensadas en las actuales y futuras demandas laborales, fueron también parte del temario abordado, como así también un diagnóstico en materia edilicia, en el que se coincidió en la necesidad de generar más espacios y entornos formativos para atender tanto las inquietudes como el número de alumnos que actualmente posee la institución.