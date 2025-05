Miguel Santellán en CoNverSo: «Axel Kicillof es uno de los que le da futuro al peronismo, es el más peronista»

Miguel Santellán, histórico secretario General del Centro Empleados de Comercio de Olavarría, fue parte de ConVerSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce el periodista Fabricio Lucio.

Santellán, en un mano a mano que duró más de una hora, aceptó hablar de todo: el desprestigio sindical, el gobierno de Milei y la actualidad del peronismo. De cara a las próximas elecciones, y frente a versiones de ruptura en el peronismo bonaerense, Miguel Santellán aseguró «yo creo que habrá unidad».

En el mismo sentido se permitió hablar de Axel Kicillof y Cristina Fernández, dando cuenta que es a los dos dirigentes peronistas «que escucha.»

Expresó Santellán: «Cristina y Axel se están acercando. Kicillof nunca presentó batalla, si se puso firme en su calidad de gobernador y a mí me parece muy bien. Kicillof nunca se puso en contra de la unidad. Yo creo que habrá unidad. Axel Kicillof es uno de los que le da futuro al peronismo, porque es el más peronista. Kicillof es la representación del peronismo: la lucha, estar siempre a favor de los más necesitados, estar mirando siempre el panorama en lo general y no quedarse con una pelicula chiquita, un hombre caminador y luchador.»

«Cristina creo es un presente para liderar, pero yo no creo que Cristina quiera tener más cargos», dijo Santellán analizando también la figura de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Santellán no se animó a señalar si Cristina Fernández de Kirchner aunque dejó en claro que nadie «mostró las pruebas» de los delitos por las que fue condenada la expresidenta.

Un poco antes de analizar las figuras de Kicillof y Cristina – y en un apartado que vale la pena – Miguel Santellán analizó el gobierno municipal de Maximiliano Wesner. En ese marco analizó la importancia que tiene el hecho de que el peronismo haya vuelto a gobernar la ciudad.

«Yo siempre defendí a la peronismo, porque creía que el peronismo tenía que volver. El peronismo fue el que hizo las mejores cosas, a pesar de no haber estado mucho tiempo, las cosas más importantes las hizo el peronismo en Olavarría: el impuesto a la piedra. Sin el impuesto a la piedra, ninguno de los intendentes podría haber hecho lo que hizo y eso se lo tienen que reconocer al peronismo», recordó Miguel Santellán.

«Nosotros tenemos que dar cuenta que lo único que nos va a dar resultado es la unidad, es trabajar en conjunto. El triunfo de Wesner creo que es consecuencia de la unidad del peronismo de Olavarría», señaló Santellán.

El dirigente destacó del gobierno de Wesner, «está todo el día en la calle, con la ciudad. Está muy atento a todo lo que ocurre en los barrios, y es lo que se necesitaba. Es un municipio más abiertos y va a dar sus frutos» y sobre Wesner «es un hombre joven, con mucha fuerza, con conocimiento es un profesional que sabe lo que estaba haciendo.»

Las denuncias de corrupción del gobierno de Ezequiel Galli

Miguel Santellán no esquivó hablar de las denuncias por presuntos hechos de corrupción en la administración de Ezequiel Galli. Dejó aclarado que esas denuncias también allanaron el triunfo del peronismo.

Sobre lo que se dijo, y se dice de Galli, Miguel Santellán sostuvo: «entrar en las denuncias que nunca se terminaron de hacer, y entrar en las cuestiones en las que nunca se supo si hubo un denunciante, quién es, por qué lo hace. Eso lo sufren todas las personas que están en la política y están en la actividad. Esto no lo salva a Ezequiel Galli de sus problemas y de sus errores. A mí no me constan porque ha quedado en la nada esto. Ahora nadie habla de Galli, sin embargo en ese momento era de todo. No me gusta juzgar cosas que en realidad no tengo elementos para conocerlos.»

«Por qué no se siguió», se preguntó Miguel Santellán respecto a las cuestiones de delitos que se denunciaron durante la gestión de Ezequiel Galli. «Me daría más certezas que las cosas se diriman en la justicia. No tengo animosidad que le pase algo a Galli sino ocurrió», dijo y cerró ese apartado diciendo «cuando nosotros empezamos a hacer el barrio de las 1136, teníamos hectáreas de campos, teníamos galpones: mi hermano murió alquilando, y nadie le preguntó por qué.»

La entrevista completa la podes revivir acá