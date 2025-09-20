Milei en Córdoba: «El pánico político se está espiralizando en el mercado»

El presidente, Javier Milei, defendió su plan económico y volvió a criticar a la oposición por “intentar romper el equilibrio fiscal”. Además, lanzó un mensaje en clave electoral: “Este 26 de octubre vamos a pintar de violeta el país”.

En un evento con empresarios, en el acto central por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario hizo referencia a las turbulencias en los mercados y la suba del riesgo país, y aseguró que “los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo”. En la misma línea, remarcó: “Son décadas y décadas de ideas en la dirección contraria, las crisis de Argentina tienen niveles de déficit fiscal verdaderamente obscenos”.

Además, se refirió a los resultados electorales bonaerenses y al clima político rumbo a las legislativas nacionales de octubre. “El pánico político se está espiralizando en el mercado”, indicó, y chicaneó al exgobernador y candidato a diputado, Juan Schiaretti: “Le preguntaría al exgobernador Schiaretti si está pensando llevar el IVA al 42%, para solventar esa locura gastomaníaca”.

El Presidente defendió su gestión y destacó el descenso en la inflación, en un contexto de una crisis económica. “Cuando llegamos recibimos la peor herencia de la historia”, explicó Milei. Y agregó: “El momento en que la economía tocó fondo fue en abril de 2024, pero a partir de ahí comenzó a expandirse”.

“Probamos que se podía hacer un ajuste y que además sea expansivo. Siempre y cuando se hiciera en el sector parasitario, que es el Estado”, indicó. Y sumó: “Pero hay un empecinamiento en destruir todo lo que hemos construido. Una parte de la política solo quiere romper el equilibrio macroeconómico”, aseguró.

En esa línea, Milei ponderó su gestión: “Todo este proceso fue acompañado por 9.000 reformas estructurales. Y tenemos los niveles de consumo en los máximos históricos”. De acuerdo a su visión, añadió: “No solo no multiplicamos la pobreza, sino que bajamos todos los indicadores. Sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

Y volvió a cuestionar a la oposición: “Me dicen que no escucho. ¿Qué quieren que escuche? ¿Las recetas de siempre, que ya fracasaron?“. ”Hay que seguir empujando, porque del otro lado está el camino de la prosperidad».

Como suele hacer en sus alocuciones, defendió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Es una auténtica patriota”. Y destacó su apoyo en el balotaje primero y luego en la gestión. Y advirtió: “Ya vimos a los que están en frente, los forajidos que están de vuelta. Tenemos que vencer al populismo”.

Milei llegó al evento acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Por la tarde, el mandatario participará de un acto de La Libertad Avanza (LLA) que realizará en avenida Poeta Lugones y Armando Roldán. Bajo la consigna “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, Milei llegó a la capital cordobesa para respaldar a Gonzalo Roca como primer candidato a diputado nacional por LLA. (DIB)