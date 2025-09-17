Milei sumó otra derrota: Se rechazaron los vetos al financiamiento universitario y la emergencia en pediatría

(NA) — La Cámara de Diputados rechazó esta tarde por 174 votos a 67 el veto presidencial a la ley de aumento de los recursos para las Universidades Nacionales, al superar los dos tercios exigidos por la Constitución.

Al finalizar la votación, los diputados se levantaron de sus bancas para entonar cánticos a a favor de las universidades.

Antes, Diputados rechazó también por por 181 votos contra 60 el veto del presidente Javier Milei a ley de emergencia del Hospital Garrahan, al conseguir los dos tercios que exige la Constitucional para insistir con una ley.

Ahora, el Senado debe ratificar esta decisión para que se promulgue esa ley, que había sido vetada por el Gobierno.