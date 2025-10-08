Millonaria estafa a la Cooperativa Eléctrica de Azul: Se entregó el cuarto imputado y lo indagará la fiscal Paula Serrano

Fuente: Diario El Tiempo

Mario Miguel Garavelli, el comerciante para quien estaba vigente su detención desde el miércoles pasado en la investigación penal en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica de Azul y de usuarios, que lo involucra en presuntas defraudaciones con pagos truchos del servicio de energía eléctrica, se presentó este lunes en horas del mediodía en la DDI Azul.

El también considerado integrante de la organización delictiva -situación que desde hace cinco días tiene detenidos a Matías Horacio Rosas, su pareja María Laura Calandra, ambos empleados de la Cooperativa, y Neefer Eduardo González, el propietario de la heladería que está en Mitre y España- se presentó en la sede de la DDI Azul, la seccional policial donde se hizo efectiva su detención.

De 50 años de edad y dueño de la agencia de loterías y quinielas ubicada en una de las esquinas de Roca y Leyría, en un principio está previsto que mañana martes sea llevado a los tribunales de Azul para que sea indagado por los ilícitos que le imputan.

A través de la causa penal que por estos hechos lleva adelante desde la UFI 6 la fiscal Paula Serrano, Garavelli figura acusado de «asociación ilícita», «estafas reiteradas» y «uso de documento falso».

Luciano Di Pietro, su defensor Particular, señaló a este medio que ahora, teniendo en cuenta que su representado decidió entregarse, solicitó ante el Juzgado de Garantías 2 -a cargo del magistrado Federico Barberena- que quede sin efecto el pedido que él formulara el pasado miércoles, donde solicitaba la «eximición de prisión» del comerciante.

«Garavelli se presentó en la DDI Azul. Avisé al Juzgado de Garantías 2 que iba a entregarse hoy al mediodía y en ese escrito desistí del planteo de eximición de prisión que formulara días atrás para mi cliente», le dijo el abogado Di Pietro a los colegas del diario El Tiempo.

A través de lo investigado, el comerciante que ahora también está detenido es sindicado, al igual que González, como uno de los «recaudadores» del dinero que, en su mayoría comerciantes, hacían entrega a los señalados como miembros de esta organización delictiva, creyendo que de esa manera pagaban los recibos -a precios más bajos de los que en realidad debían abonar- por consumos de energía eléctrica de los locales que poseen.

A través de la imputación y de lo concluido por el Juez que ordenara su detención, el rol de Garavelli es considerado como «fundamental» en lo que tiene que ver específicamente con la recaudación de dinero proveniente de siete de los supermercados chinos que funcionan en Azul, cuyos titulares también figuran como damnificados por esta operatoria ilegal que, de acuerdo con lo estimado, incluyó que al menos desde mayo de 2023 hasta febrero pasado los imputados lograran reunir unos 160 millones de pesos, perjudicando con dicho accionar a la CEAL y a varios usuarios.

Como un cuarto miembro de esta supuesta organización delictiva -que según lo determinado hasta ahora lideraba Matías Horacio Rosas en su carácter de empleado de la Cooperativa- Mario Miguel Garavelli comenzó a ser investigado meses atrás. Y a fines de mayo pasado, tanto su domicilio particular como la agencia de loterías y quinielas que posee habían sido allanados por personal policial.

Al igual que continúa ocurriendo con Rosas y González, ahora Garavelli permanece privado de su libertad en la sede de la DDI Azul, al aguardo de cupos para que los tres sean llevados a unidades penales de la zona.

Al mismo tiempo Calandra, al menos hasta este lunes por la mañana continuaba en la Unidad 52, el penal de mujeres de Azul perteneciente al SPB.

Con relación a esa mujer, el Juez de Garantías que entiende en esta causa debe resolver una solicitud presentada por Fernanda Giménez -la abogada que patrocina a la pareja de empleados de la CEAL imputados- para que le sea concedida a su clienta una excarcelación de tipo «extraordinaria».

Presentado el miércoles pasado, a ese pedido la defensora Particular lo fundamentó en el hecho de que la otrora integrante del área de Recursos Humanos de la Cooperativa tiene hijos a su cargo.