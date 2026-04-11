Mirian Barberena presentó su libro «La no violencia en la Argentina» en el Centro Cultural San José

En la tarde del viernes, el Salón Auditorio del Centro Cultural «San José» fue el escenario de la presentación del libro «La no violencia en la Argentina. El camino que va de Perón a Silo», una obra de la Dra. Mirian Barberena. El evento contó con la participación de María Celia Lizaso y la coordinación de Guillermo Patricio Diorio, en una jornada que incluyó un espacio de diálogo con el público y un cierre musical.

Durante la presentación, Barberena expresó su emoción por regresar a Olavarría, ciudad donde cursó sus estudios secundarios, y destacó el apoyo de su amiga Patricia Diez para concretar este encuentro en su «paisaje de formación». La autora señaló que el eje central de su trabajo no es la biografía individual de las figuras mencionadas, sino la no violencia como hilo conductor de la historia argentina.

El rescate de un Perón filosófico

Uno de los puntos centrales de la exposición de Barberena fue el «descubrimiento tardío» del aspecto pacifista y filosófico de Juan Domingo Perón. La autora argumentó que existe una «demonización instalada» que suele asociar al peronismo exclusivamente con la violencia, basándose en frases descontextualizadas.

«A mí me interesa rescatar al Perón reflexivo, pensador y filósofo», afirmó la Dra. Barberena, haciendo especial hincapié en el discurso de cierre del Congreso de Filosofía de 1949, que dio origen a la obra «La comunidad organizada». Según la autora, en ese texto Perón desarrolla una profunda reflexión sobre la ética, el sentido de la vida y el rol de la democracia, planteando que esta última exige personas éticas para no «hacer agua por todos lados».

Solidaridad local

La presentación tuvo además un carácter solidario, ya que la adquisición de los ejemplares durante el evento beneficia a los Talleres Protegidos de Olavarría. La actividad, que fue de entrada libre y gratuita, se dio en el marco de la conmemoración de los 50 años de la dictadura, un contexto que la autora consideró fundamental para dialogar sobre estos temas políticos históricamente acallados.