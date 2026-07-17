Modificaciones en el transporte público por la final de la Copa del Mundo

El Municipio y las empresas concesionarias acordaron modificaciones en los servicios de transporte público de pasajeros con el objetivo de permitir que las personas puedan ver el partido de la Selección Argentina en la final de la Copa del Mundo.

En el servicio interurbano, a cargo de la firma Las Sierras, el último servicio previo al partido saldrá a las 15 horas desde la Terminal de Ómnibus hacia las localidades. Una vez concluido el encuentro, los recorridos se retomarán desde las localidades hacia Olavarría, ingresando únicamente a la Terminal para evitar cortes y aglomeraciones en el sector céntrico.

Por su parte, el servicio urbano de la empresa Tu Bus suspenderá sus recorridos a partir de las 14:30 horas. Las líneas retomarán sus trayectos habituales tras la finalización del partido y la normalización de la circulación.

Se solicita a los usuarios tener en cuenta estos cambios al planificar sus traslados.