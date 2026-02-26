Motochorro suelto en San Vicente

Atacó a una persona que se movilizaba en bicicleta.

Un hecho de inseguridad se registró el sábado 21 de febrero en el barrio San Vicente, cuando una mujer que circulaba en bicicleta fue interceptada por un motociclista que la hizo caer y le sustrajo sus pertenencias.

Según relató la víctima, el episodio ocurrió alrededor de las 8.30 en la intersección de Alsina y Giovanelli. De acuerdo a su testimonio, el delincuente la venía siguiendo.

“Ahí se ve que me sigue”, expresó en relación a un video del hecho que obra en su poder y que en las últimas horas decidió difundir.

En su reconstrucción, detalló: “Me cruza la moto, me hace caer y se lleva la riñonera con el celular”.

Tras el ataque, la damnificada radicó la denuncia correspondiente. La investigación quedó en manos de la dependencia policial con jurisdicción en la zona.