Movimientos de gabinete, de lapiceras y criptomonedas

Giza, un poroto

Javier Milei rompió todos los esquemas y es tal vez la noticia del año: su promoción de una empresa de inversión cripto que meteóricamente demostró ser una estafa de las más comunes tendrá consecuencias sobre su imagen en muchas partes del mundo. La mayor cantidad de afectados directos está fuera de Argentina y, por si hace falta aclarar, el presidente se encargó de construir su imagen profesional fuera del país. Ahí hay una consecuencia directa, aunque tal vez la más leve para el plano local. Ojo, le pega en el corazón de su construcción política personal: su reputación como economista.

“No estaba interiorizado en los pormenores del proyecto” dijo el presidente para defenderse. Un “mala mía” que implica admitir un error, pero es gravísimo porque tardó varias horas mientras seguían cayendo inversores. Los argumentos que empezaron a esbozar sus defensores no alcanzan: si la cuenta de una red social dice o no explícitamente que es el presidente de la nación no importa. Y el primer intento en redes de hacer posteos similares en cuentas falsas de otros presidentes sólo expuso más a Milei.

El pedido de juicio político ya fue lanzado y habrá que ver si avanzan las actuaciones penales que se inicien en su contra o, como es un clásico de la justicia argentina, avanzan cuando esté ya fuera del poder.

No es el tema central de Volver a las Fuentes, pero no podemos dejar de mencionarlo por lo inédito y la magnitud de los hechos. Sobre todo porque la centralidad de la figura de Milei en el mapa político argentino podría alejar o acercar satélites, lo cual tiene especial relevancia en un año electoral. Y más que nada porque -siempre dependiendo de cómo avanzan los acontecimientos en el Congreso y en la Justicia- podría quedar debilitado y eso fortalecer a actuales o futuros aliados. Contemplamos en esto el juicio político, pero también el proyecto “ficha limpia” que, al final, podría incluir dos nombres propios. O caer por su propio peso, algo que no le desagrada al oficialismo.

El inicio del año electoral mostró a la principal figura (y casi la única podríamos decir) de la política argentina en un tropiezo. Todo para adelante es imprevisible. Ya lo era, pero ahora más. ¿Podría no cambiar absolutamente nada? Tal vez también. Tan imprevisible que a última hora Presidencia anunció la creación de un área especial, que depende de Presidencia, para analizar los hechos…del Presidente, y determinar si el Presidente tuvo responsabilidad. Ya lo dijo Maslatón alguna vez: en Argentina, todo es una joda.

Cambia, todo cambia

Lo que era un secreto a voces desde diciembre finalmente se confirmó durante la última semana: Gastón Sarachu afuera de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es una renuncia y lo que parecía un regreso al Concejo Deliberante, derivó en un pase a una dirección que tendrá una labor particular con las localidades del Partido. Pero para eso tenemos que ahondar y contextualizar.

Desde diciembre la decisión estaba tomada: por razones personales Gastón Sarachu iba a dejar la Secretaría que lo tuvo desde el día 1 de la gestión Wesner. Algunos errores y cierta sobreexigencia en las labores que tenía en una cartera clave en la gestión actual hicieron que se evalúe la salida. Incluso, algunos periodistas confirmaron una noticia que en pocas horas se desmintió.

¿Por qué se desmintió? El Ejecutivo necesitaba tiempo para buscar un sucesor y generar cambios más armoniosos. Sarachu, según logró saber este newsletter, no puso reparos, si necesitaban tiempo, continuaría con su trabajo.

Allí comenzó un trabajo del intendente Wesner con Pablo Di Uono, el ahora ex Director de Prensa y Protocolo. Se enfatizó que los cambios fueron decisión del Intendente, particularmente la de Di Uono por dos razones en particular: un vasto conocimiento de los sectores productivos locales (tuvo un rol importante en Olavarría Produce, por ejemplo) y por su metodología de trabajo que permite dinamismo en una cartera que, como dijimos, es amplia y fundamental para un distrito como Olavarría.

Si bien el trabajo de preparación llevaba tiempo, el anuncio sorprendió a todos: incluso al propio Di Uono, que se enteró mientras llevaba adelante sus funciones en el área de Prensa.

Pero acá debemos volver, por un momento, a Sarachu. En su renuncia notificó lo previsible: saldría de la gestión y eso implicaba que volviera al Concejo Deliberante, dado que tiene una banca titular que obtuvo en 2021 en la lista que encabezó el propio Maximiliano Wesner. Justamente, el Intendente le pidió a Sarachu “quedarse” en la gestión en otro rol, que le permita descomprimir la presión que tenía en Desarrollo Económico pero seguir trabajando cerca del equipo municipal. “No podíamos perder un dirigente tan comprometido con la cosa pública” afirmaron del Ejecutivo a este newsletter.

Y así surgió un nuevo proyecto: tener un rol ligado a los delegados y las localidades, tratando de gestionar y hacer política de mediano y largo plazo y diseñar políticas públicas “pensadas desde el Estado pero producto de la escucha con los diversos actores de las localidades”. No es, precisamente, un trabajo de la diaria con las localidades, y permitirá avanzar con mayor tiempo -y estrategias- anclar con un sector que suele tener reparos y ser muy crítico de las gestiones por el “olvido” de la ciudad central con los pueblos del Partido.

Dos cuestiones más que no pueden no mencionarse. Por un lado, Sarachu emitió un comunicado de agradecimiento por haber confiado en él para ocupar Desarrollo Económico y entre las menciones, claro está, estuvo Eduardo Rodríguez, referente del Frente Renovador, en quien lo reconoció como referente del espacio y líder que generó las garantías para su llegada a la gestión. Por el otro, y no es menor esta mención, Sarachu demostró con este nuevo desafío dentro de la gestión Wesner que el trabajo con los referentes del Estado local es “muy bueno”. Tan bueno que la sintonía atraviesa la conceptual diferencia política del origen de uno y otro. ¿Lo decimos menos complicado? Sarachu en los gestos y las acciones está más cerca de integrar un espacio con el Intendente que con Rodríguez.

De todas maneras, el propio Sarachu en un pequeño diálogo con este newsletter dijo que “creo en la diversidad de ideas, orígenes y aportes para hacer una gestión mejor” y que la respuesta “recíproca” de dicha premisa fue fundamental para continuar desde otro rol, vinculado con las localidades del distrito.

Para Di Uono, volviendo al nuevo secretario, será una etapa de desafíos para nada menor: impulsar una secretaría que representa a uno de los sectores más golpeados por la economía.

Los números hablan por sí solos: el derrumbe de la actividad de la construcción afectó -y mucho- a las empresas no sólo mineras, sino a las de servicios vinculados y otras industrias que dependen de una obra pública totalmente paralizada. Pero además también tiene dentro al campo, la ganadería y la agricultura, que no están en pie de guerra como en otros distritos (como Azul) pero tienen su agenda de reclamos. Por ahora, sólo resta esperar el desarrollo de los acontecimientos.

Un párrafo no menor es que Di Uono fue reemplazado por el periodista y comunicador Ignacio Cerdera, quien ya había construido una trayectoria dentro del Municipio en el área de Prensa más allá de tener su camino en varios medios locales. Si bien no es una novedad significativa para la realidad efectiva de los vecinos, sí lo es para todos aquellos que trabajamos en los medios y nos vinculamos con el Municipio, lugares que permiten a los trabajadores de prensa informar con la mayor claridad posible sobre los temas que involucren al Estado local. Le deseamos el mayor de los éxitos y la mejor de las gestiones desde acá, y que suene La Nueva Luna.

Dijimos obra pública paralizada y ya hablamos en ediciones anteriores de lo que implica para Olavarría. Abrimos un paréntesis para recomendar esta nota de El Economista que hace pocos días se hizo la gran pregunta: ¿quién va a hacer obra pública en la Argentina de Javier Milei?

En búsqueda del valor cercanía

Más allá del programa Barrio por Barrio que esta semana estuvo en Loma Negra y que fue íntegramente de gestión, el objetivo es tener una llegada más directa con los vecinos, sin intermediarios ni referencias. Ir al llano con los funcionarios y el mismísimo Wesner.

De hecho, esta semana se conoció una decisión que informalmente se había dado a conocer pero que se oficializó: el programa será semanal y rotará exclusivamente para escuchar y dialogar sobre gestión con los vecinos. Tras visitar Loma Negra, la semana próxima estarán en Sierras Bayas.

Esa cuestión de tener cercanía, más allá de este programa de Estado, se vio con lo sucedido este sábado en el club Pueblo Nuevo, con un encuentro (que muchos igualmente denominaron como plenario) con vecinos que se anotaron en formularios para participar de diversas actividades desde el sector del Intendente, Mejor Olavarría.

Hubo dirigentes, funcionarios, aliados de la gestión y vecinos que buscaron participar de la actividad que tuvo buena convocatoria: “Escuchar a los vecinos es un insumo fundamental en la toma de decisiones. ¡Gracias a todos por sumarse a seguir construyendo!” dijo el jefe comunal en sus redes sociales, en una actividad cerrada a los medios locales.

En búsqueda del valor Salud

Más que una búsqueda, la centralidad política de la gestión Wesner -complicada por la situación financiera pero además por los recortes de fondos nacionales y provinciales- está en la Salud. A situación compleja, medidas creativas: la venta de una calle a Loma Negra le dio aire para hacer un importante trabajo en el centro de salud municipal y los CAPS, con la adquisición de aparatología y reformas estructurales incluso básicas, tras años sin mantenimiento.

Pero esta semana el foco estuvo puesto en otro punto: el Ejecutivo anunció que se eliminaban los carnets de condición del sistema de salud público municipal y con ello, se declaraba “el fin del arancelamiento de la salud” en Olavarría.

No es una decisión para nada menor: recordemos que en la campaña el por ese entonces candidato Wesner tenía como punta de lanza esta crítica a la gestión Galli pero por acumulación, de las gestiones anteriores. En 2023 Galli había decidido dejar de cobrar a aquellos que tengan carnet condición 2 y 3 y se sumaban a los condición 1, pero desde el Ministerio de Salud salieron a cruzarlo con dureza porque dejar de cobrar significaba que…se cobraba. Y que la decisión tenía un contexto, ya que habían sido intimados tiempo atrás a que cesen de dichos cobros.

El sistema, tal como se originó en la gestión de Helios Eseverri, tenía como objetivo que paguen solamente personas con obras sociales, prepagas o de alto poder adquisitivo que se atendieran en el centro de salud público. Pero, desde la pandemia, la denuncia realizada por la oposición era que “muchos vecinos fueron empujados de su condición 1 a la 2 y 3 por parte del Municipio como una forma de recaudar más para hacer frente a los costos”.

Tras el anuncio en la semana, la gestión confirmó que el sostenimiento de los carnets implicaba “vecinos que no volvían a atenderse al hospital o cortaban un tratamiento por la deuda que se les había generado anteriormente por una consulta. En la actualidad en ningún hospital nacional, ni provincial se cobra, el vecino iba al hospital por un problema puntual y se iba con otro más grande. Todavía hay gente con deuda por atenderse durante el COVID y eso por ejemplo les impide renovar la licencia de conducir”.

Se aclaró, de hecho, que los que tengan obra social o prepaga estarán a cargo del financiador, y funcionará como funciona una clínica privada: se pide la documentación, se paga el coseguro y el porcentaje de cobertura correspondiente, si es que lo tiene. De hecho, señalaron que las obras sociales “son los grandes financiadores” y es donde más demoras de pagos tienen. Es decir, una pequeña denuncia para dar cuenta dónde puede estar el problema de verdad.

Por último, y algo para nada menor, es que se condonaron todas las deudas generadas por consultas y prestaciones a aquellos que no tuvieran ninguna cobertura y se les haya cobrado igual. Hubo varias dudas con respecto a este tema pero se indicó que será automático y si alguien no pudo renovar su carnet por este obstáculo, ya no lo tendrá.

Pero no todos recibieron bien la noticia. Celeste Arouxet adelantó que la bancada libertaria realizará un pedido de informes “para ver cómo se hacen los análisis socioeconómicos en cuanto a las personas que tengan o no carnets hospitalarios, quienes tengan o no cobertura, a ver cómo se midió ese impacto”.

Hilario Galli también salió esta semana, pero con una respuesta amplia y acusación a “personajes, políticos y periodistas” por “tergiversar, modificar y/o reescribir la historia” de Olavarría. Fue en X donde hizo un repaso de los 8 años de gestión de los que fue parte y se mostró «orgulloso» de formar parte.

Habló respondiendo con tono acusatorio un poco a lo que dijo la semana pasada José Eseverri y un poco a las repercusiones de las medidas del Ejecutivo actual en cuanto a salud en lo que por extensión sería una crítica a Wesner. “A nosotros también nos tocó reordenar las cuentas del Municipio” planteó para pasar a enumerar las “obras importantes» y las mejoras en el sector de salud que llevaron adelante. “Cada uno de los vecinos a los que se le cambió la vida lo sabe muy bien, no necesita que le quieran contar otra realidad” dijo, sin especificar a quién se dirigía.

Lapicera se busca

¿Figuras importantes de La Libertad Avanza que empezaron el año con una muy negativa? Celeste Arouxet habló esta semana por primera vez desde que se hizo pública una denuncia en su contra por violencia contra una ex pareja. Pero no dijo nada de ese tema y sí contó sobre cómo avanza el armado libertario en Olavarría ya pensando de lleno en las Legislativas. Tuvo un tono de calma -hasta pareció que fue más suave con las críticas- y mostró que hay coordinación y confluencia entre muchos sectores que abrazan la bandera violeta.

En la entrevista que el programa de Mario Coppola, la principal dirigente de LLA contó que mantuvo un reunión con Andrea Coronel, referente del bullrichismo, en lo que fue el primer acercamiento concreto para coordinar acciones.“La idea es trabajar juntos. Anoche tuvimos un zoom con Sebastián Pareja (presidente del partido LLA bonaerense) donde nos pusimos al tanto de esta situación, que es lo que va a pasar en Olavarría. Si bien Patricia Bullrich ya está dentro de la Libertad de Avanza, por ahí en lo local todavía no habíamos tenido ese acercamiento para ya empezar un trabajo en conjunto” explicó el miércoles Arouxet.

Sobre la reunión con Coronel la definió como “muy productiva” y destacó que las juventudes de ambos espacios van a reunirse. “Andrea puso también el equipo a disposición, obviamente tenemos nuestro local, desde el cual se va a hacer el trabajo de territorio”. Retené esta última parte de la frase.

El mensaje que buscó subrayar Celeste Arouxet fue evitar pensar los armados y contactos en términos de nombres propios para que tomen relevancia los sectores. Así pidió “no personalizar” sino hablar “del bullrichismo, de La Libertad Avanza y del sector del PRO que decide sumarse al proyecto del presidente Javier Milei. Son equipos que tienen que empezar a trabajar para las elecciones y el objetivo es el mismo”.

A lo largo de la entrevista habló del acercamiento de Carola Patané, de la relación con la conducción de la Séptima a cargo de Alejandro Speroni y del trabajo local con La Púrpura. En todo momento, la referencia fue Sebastián Pareja: a él le rinde cuentas Arouxet y de él toma el ordenamiento.

¿Y qué pasa con Ezequiel Galli? Las reuniones con el ex intendente fueron la noticia política más destacada de la última parte del año pasado en lo local y siempre se contempló el salto del amarillo al violeta. Pero hasta ahora solo es intención. Arouxet respondió que aquellas conversaciones “siguen vigentes” y apuntó a lo que ya sabemos: Galli sigue la línea de acción de Diego Santilli. El que está en pausa es el diputado nacional y mientras no le den play arriba, abajo tampoco lo hacen. O en los clarísimos términos de la titular de ANSES regional: “las conversaciones son constantes, obviamente Ezequiel va desde la organicidad con Diego Santilli, que es su referente. Y bueno, esperando, parece que capaz no encuentran la lapicera para el libro de pases”.

Pero claro, hay algo a tener en cuenta y que ya dijimos ni bien empezamos esta edición: el año electoral ya empezó y no se trata solamente de armar una lista de candidatos, hay mucho más por hacer. “Se necesita salir a trabajar, porque no solamente tenemos que hablar de un traspaso, sino un trabajo en equipo que debe demostrarse” definió.

Es lo mismo que señaló Arouxet sobre el contacto con el bullrichismo: la primera acción para competir electoralmente es mostrarse como espacio y hacerlo en las calles en contacto con los vecinos. Y para que sea efectivo y serio de cara al electorado, tiene que ser sostenido en el tiempo y coordinado. Hacia allí quiere caminar LLA en Olavarría. ¿Lo logrará?

Ctrl+Z en PAMI

El 21 de enero fue despedido de PAMI de Olavarría José Luis Veyrand, en lo que en total fueron 200 despidos de ese organismo en todo el país. Guillermo Lascano, el titular de la obra social en nuestra ciudad, dijo que iba a intentar retrotraer la decisión y cumplió: hace pocas horas se confirmó que fue reincorporado.

Con fecha del 13 de febrero se emitió la resolución firmada por la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados que dice: “dejar sin efecto en todos sus términos el dictado de la Resolución (…) por la que se procediera a la desvinculación del trabajador José Luis Veyrand de la UGL XXX-Azul, dependiente de la Unidad Técnico Operativa”. En la nueva normativa se reconoce que el despido se produjo “sin invocación de causa”.



Guillermo Lascano confirmó a Volver a las Fuentes la medida. La cantidad de empleados del organismo es la clave del tema para las decisiones del Gobierno Nacional, y ahí apuntó primero el dirigente local. “La verdad que la peleamos porque la agencia de Olavarría desde el 2023 tuvo cuatro bajas por jubilación. Es decir, de 31 pasamos a 27. Este año se jubilan dos trabajadores más y cinco personas más alcanzarían la edad jubilatoria. Es decir, en el 2025 la agencia funcionaría con 20 personas, un 32% menos que cuando asumimos” planteó. Para resumir: la reducción de trabajadores es un hecho.



En cuanto a lo personal, Lascano valoró a Veyrand: “es un excelente empleado, creo que la Agencia iba a necesitar recursos adicionales, es por eso que preparamos un buen informe y nos comprometimos a no incorporar nuevo personal en el futuro inmediato para sustituir a los que se retiran si se reincorporaba José Luis”.



Las gestiones para deshacer el despido fueron hasta “lo más alto de LLA”. En la UGL XXX hubo dos despidos el mes pasado, el de Olavarría y uno en Las Flores: “sólo se revocó la resolución de José Luis” remarcó el titular de PAMI local. Concluyó en que “por suerte se priorizó el sentido común y todos contentos”.



Hay más

Coopelectric pidió suba del agua, otra vez. El viernes se confirmó que el pedido es de “casi 55%” para la tarifa del servicio de obras sanitarias. Esta semana comenzó la aplicación del aumento de 341% aprobado en noviembre en el HCD y, al mismo tiempo, de la contribución por acciones por 452%.

AOMA denunció “presiones” en Canteras Piatti. Hace dos semanas hubo 10 despidos y se dictó la conciliación obligatoria. El titular del sindicato, Alejandro Santillán, informó que algunos de los trabajadores pidieron “ante el Ministerio de salir ellos de la conciliación obligatoria” para aceptar el despido. Estos trabajadores cuentan “con el patrocinio de la empresa” e hizo hincapié en que eligieron que “se les abone la indemnización -que es una decisión de ellos-, y se refleja según yo entiendo por las presiones que han tenido en estos últimos momentos”.

Una pericia en Olavarría por el caso Santiago Maldonado. Estuvo en nuestra ciudad su hermano, Sergio Maldonado, quien aguarda los resultados del estudio realizado por el área de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales (Unicen) para “aclarar las contradicciones de la autopsia” acerca de los hechos que se dieron en 2017. La causa tiene un nuevo juez, Fernando Calvete, que “convocó a la Unicen para realizar este peritaje, y es la primera vez que podemos ofrecer nuestro perito de parte” dijo Maldonado.

Vuelos a y desde CABA en marzo. Los empresarios de Humming Airways estuvieron en Olavarría y se reunieron con el intendente Maximiliano Wesner. Esta semana se conoció que ya están disponibles las reservas de vuelos a un costo de 295 mil pesos. “¡Desayunaron con pintura!” dijo un vecino cuando se enteró del precio que comparó con la oferta que esta semana presentó la empresa Jetsmart para volar de Trelew a Aeroparque por 34.600 pesos desde abril. Claro que son diferentes tipos de servicio, orientado a distinto público.

Termina la moratoria previsional: las mujeres, principales perjudicadas. Desde el Frente Ni Una Menos Olavarría se destacó que 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse. Marianela Da Cruz explicó que “el vencimiento de la moratoria está previsto en la propia ley» con lo que todos quedan obligados a cumplir con los 30 años de aportes. “Perder la moratoria en este momento es llevarnos a un lugar de vulnerabilidad total en una edad en la que no tenés mucho margen frente al trabajo que ellos proponen” dijo para concluir que “hay una falta de respuesta integral por parte del Estado que no es nueva, pero en este momento es inclusive peor por el contexto en el que nos encontramos”.

