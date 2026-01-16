Nativa Seguros renueva su identidad de marca y presenta una imagen moderna, cercana y orientada al futuro

En línea con su evolución institucional y su compromiso con el futuro, Nativa Seguros presentó oficialmente la renovación integral de su identidad de marca. Se trata de un cambio estratégico que acompaña el crecimiento de la compañía, la transformación del mercado y la necesidad de dialogar con nuevas generaciones sin perder la esencia que la caracteriza desde hace casi 70 años.

Para llevar adelante este proceso, Nativa convocó al prestigioso estudio “Diseño Shakespear”, referente indiscutido en el diseño de marcas en Argentina y la región. El trabajo conjunto dio como resultado una identidad visual más sólida, contemporánea y emocionalmente cercana, capaz de expresar de forma clara el espíritu de la compañía.

Desde el inicio, el proyecto se construyó sobre un concepto central: la relación entre Nativa Seguros, sus Productores Asesores de Seguros y sus clientes, sintetizada en la idea “Vos y nosotros”. Este eje —que refleja la vocación de diálogo, escucha y cercanía— fue la base para el desarrollo de cada exploración, boceto y alternativa visual.

El equipo creativo trabajó con la intención de poner en valor la marca, fortaleciendo su presencia en un mercado cada vez más competitivo y dinámico. Los diseños fueron concebidos para hablarle a un público joven y activo, sin dejar de representar a quienes han confiado en la compañía durante décadas.

La nueva identidad se apoya en una paleta cromática más vibrante, que transmite vitalidad y claridad; una tipografía más limpia y sólida, que facilita la lectura y potencia la identidad visual; y un conjunto de recursos gráficos dinámicos, capaces de dar vida a un lenguaje propio, versátil y adaptable a cualquier plataforma o pieza comunicacional. A esto se suma un tono de voz empático y descontracturado, alineado con la manera cercana en la que Nativa Seguros se vincula con sus productores y asegurados.

Sobre esta renovación estratégica, Lucas Menzano, Jefe de Comercial y Marketing de Nativa Seguros, expresó:

“Sentíamos que era el momento adecuado para dar un paso adelante y actualizar nuestra identidad. Hoy nos relacionamos con consumidores que esperan autenticidad, claridad y cercanía. Necesitábamos una identidad que dialogara con esas expectativas, que nos mostrara actuales, pero que también respetara nuestra trayectoria. Esta nueva imagen refleja exactamente eso: una marca moderna, preparada para el futuro, que sigue construyéndose junto a quienes nos eligen desde siempre.”

La implementación de la nueva identidad se realiza de manera progresiva en todas las plataformas digitales, oficinas comerciales, campañas institucionales y materiales corporativos de Nativa Seguros. Con esta presentación, la compañía reafirma su propósito de seguir acompañando a sus asegurados con una marca más fuerte, más humana y más alineada con los desafíos del presente.

Video: